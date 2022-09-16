«Праздник хлеба», уличный фестиваль и соревнования: куда сходить томичам 16-17 сентября

Фото: Street Vision

По традиции "КП-Томск" собрала для томичей список мероприятий, которые пройдут с 16 по 17 сентября.

Фестиваль уличной культуры Street Vision

В Томске 17 сентября состоится последний ежегодный фестиваль уличной культуры Street Vision. На мероприятии томичам и гостям города покажут различные фото и граффити выставки. Также можно будет поучаствовать в соревнованиях, мастер-классах и послушать познавательные лекции. Начало фестиваля в 10.00. Пройдет мероприятие в бывшем цеху завода "Манотомь». Ранее «КП-Томск» публиковала полную афишу Street Vision.

Возрастное ограничение 0+

Конкурс «Наличники Томска – культурный код города»

С 16 сентября по 15 ноября в Томске на платформе некоммерческая организация ЧУДПО «Школа продаж», пройдет конкурс «Наличники Томска – культурный код города». В нем приглашают принять школьников в возрасте от 10 до 18 лет. Проект включает в себя фотоконкурс «Оконная резьба Томска», экскурсии в Музее деревянного зодчества, мастер-классы по архитектурной фотосъемке, выставка фотографий, посвященных томской оконной резьбе. Подведение итогов будет проходить в Музее деревянного зодчества, где пройдет выставка лучших работ.

Возрастное ограничение 10+

Ярмарка бездомных животных

В Томске в субботу, 17 сентября, состоится ярмарка бездомных собак и кошек. Она пройдет в музее истории Томска в 12.00 и продлится до 18.00.

Волонтеры рассказали, что программа вставки будет разнообразной. Томичи и гости города смогут увидеть показательные выступления рубкой шашкой. Также зрителям расскажут о проекте по уменьшению количества бездомных животных путем стерилизации домашних, беспородных собак и кошек. Понравившееся животное можно будет забрать.

На выставке также можно будет приобрести картины. Все вырученные средства пойдут на кастрацию и стерилизацию животных.

Возрастное ограничение 0+

Соревнование «Кросс нации – 2022»

17 сентября, в Томске состоится Всероссийский день бега "Кросс нации – 2022". Спортсмены стартуют на лыжероллерной трассе ДЮСШ зимних видов спорта (ул. Королёва, 13) в 10:50. Они смогут пробежать дистанции 1, 2, 4, 6, 8 и 12 километров в зависимости от возраста.

Забег "Кросс нации" проходит в России ежегодно с 2004 года. В Томске мероприятие организуют в рамках федерального проекта "Спорт- норма жизни». Кроме того, после проведения забегов пройдет прием испытаний "ГТО" по смешанному передвижению и бегу на дистанции 1-3 километра. Уточняется, что в нем примут участие почти две тысячи человек.

Возрастное ограничение 18+

«Праздник хлеба»

Областная администрация Томской области сообщает о проведении пятого "Праздника хлеба", который пройдет в селе Кожевниково Томской области. Присоединиться к событию могут все желающие.

В течение дня на праздничной площадке пройдет около десятка различных конкурсов. Хлебопеки почти со всех районов Томской области покажут свое мастерство на конкурсах пекарского искусства "Праздничный каравай", "Хлебные чудеса", "Рецепты и традиции", состоятся творческие конкурсы: "Хлеб всему голова", где будут представлены номера различных жанров (танцевального, вокального, театрального, оригинального, разговорного), «Лучшая песня о Хлебе», а также конкурс мастеров парикмахерского искусства «Русская краса – девичья коса».

16 сентября, в 11.00 в Кожевниковском техникуме агробизнеса по адресу улица Гагарина, 36 состоится семинар для хлебопеков. В субботу, 17 сентября, в 12.00 на территории «КаравайПарка» в Кожевниково пройдет открытие «Праздника хлеба».

Возрастное ограничение 18+