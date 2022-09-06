В Томской области из-за обильного урожая грибов стали пропадать люди

В регионе зафиксировано рекордное количество потерявшихся в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за обильного урожая грибов в лесах Томской области стали чаще пропадать люди. Волонтеры "ЛизаАлерт" собрали рекордное количество заявок на поиски в лесах. Представитель отряда рассказал журналисту "КП-Томск", что за 5 дней сентября они получили 16 заявок и 11 из них на поиск людей в природной среде.

"4 сентября мы побили собственный рекорд, приняв 7 заявок на поиск, из которых было 6 на поиск в лесу, требующие активных выездов добровольцев. Всего за этот поисковый сезон мы получили уже 49 заявок на поиск людей, пропавших в лесу. И еще 23 заявки с предположениями, что люди могут находиться в природной среде", - рассказали волонтеры.

Уточняется, что грибники пропадают по всей Томской области: в Кривошеинском, Томском, Колпашевском и других районах. За последние пять дней поисковики искали пропавших в Зырянском, Зоркальцево, Кисловке, Курлеке, Новосельцево, Большой Саровке, Тогуре, в районе Нефтехима и на 86 квартале.

«Никто из потерявшихся не планировал такого исхода. Подводит самонадеянность. Почти у всех пропавших с собой не было воды, они были не в яркой одежде, без спичек и зажигалки. У многих нет с собой мобильного телефона. К сожалению, не всех удается спасти», - прокомментировал региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Александр Монастырский.

Также добавляется, что в сравнении с летом 2021 года, волонтеры получили всего 34 заявки на лесные поиски. А в 2022 – 43, трое из них найдены погибшими, двое не найдены до сих пор.

Напомним, что в августе 2022 года в отряд поступило 52 заявки на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 46, погибшим — 1.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с участившимися заявками на поиск в лесу, волонтеры отряда "ЛизаАлерт" подготовили памятку для томичей:

- Собираясь в лес, обязательно предупредите близких, куда вы идёте и когда собираетесь вернуться. Если никого дома нет, отправьте сообщение или оставьте записку

- Всегда одевайтесь в яркую тёплую одежду и непромокаемую обувь, надевайте сигнальные жилеты поверх тёмной верхней одежды, одевайте ярко детей

- Обязательно берите с собой: воду, еду (шоколадку), свисток, полностью заряженный телефон, зажигалку, пакет, который можно в случае необходимости использовать как укрытие, ваши регулярные таблетки, компас, если вы умеете им пользоваться

- Перед походом в лес изучите карту, распечатайте её с собой или сохраните в телефоне

- Не рассчитывайте на то, что вы хорошо знаете этот лес – за год-два он может благодаря ураганам и вредителям измениться до неузнаваемости

- Если потерялись – звоните в 112 и позвоните родным, чтобы их предупредить. Скажите, что разговаривать долго не можете, попросите их не звонить без крайней необходимости

- Если нет сети, всё равно звоните в 112 или нажмите на кнопку «Экстренный вызов» или «SOS», которая появится на вашем телефоне

- Звоните в «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52. Сохраните заранее наш телефон и попросите сделать то же самое своих близких

- Берегите заряд телефона – не играйте в игры, не слушайте музыку, не сидите в интернете, не разговаривайте со всеми подряд, по возможности отключите приложения, которые «сажают» батарею. Положите телефон в тёплое сухое место

- Потерялись – оставайтесь на месте! Обязательно научите этому правилу детей!

- Обеспечьте себе тёплое и сухое место, где вы будете ждать спасателей. Самая большая опасность в лесу – переохлаждение. Сидеть и лежать на голой земле нельзя, спрячьтесь от дождя под деревом

- Если вы приняли решение двигаться, идите на звук жилья или на хорошо слышный звук железной дороги или автотрассы. Прекратите движение за два часа до наступления темноты

- Перемещаясь по лесу, всегда помните правила: сменить дорогу можно только на более качественную: грунтовую – на асфальтированную, узкую – на широкую, но не наоборот

- Не ходите по лесу в темноте – это опасно!

- Не пытайтесь залезть на дерево, чтобы определить, где ваш дом – вы не сможете забраться так высоко, чтобы его увидеть, но можете травмироваться

- Не доверяйте народным приметам, чтобы определить стороны света. Если вы представляете, где по компасу находится дом, двигайтесь только по компасу

- На шум отвечайте шумом – стучите палкой по дереву, шуршите по кустам – это отпугнёт диких животных

- Если вас зовут, отзывайтесь, свистите в свисток или стучите по дереву