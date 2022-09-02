«Было страшно оказаться здесь»: томские осужденные рассказали о помощи психологов в тюрьме

Фоторепортаж с исправительной колонии №4. Фото: Ксения Высотина

Павел и Александр получили сроки за незаконный сбыт наркотиков. Мужчины попали в колонию впервые и жутко боялись здесь оказаться, так как в СИЗО томичей сокамерники пугали условиями и жестоким отношениям к сидельцам в исправительной колонии строгого режима № 4. Справиться со страхом мужчинам помогли психологи, они рассказали об условиях содержания, о возможностях и о том, чего можно добиться во время отбывания срока.

«Как и любой другой молодой человек, который оказался в заключении, испытывал внутренние переживания и негативные мысли. Было страшно оказаться здесь. В первую очередь я начал переосмысливать все свои слова, поступки, отношения людей, начал задумываться над жизнью. Было очень тяжело», - поделился с корреспондентом «КП-Томск» Александр.

Фото: Ксения Высотина

Мужчина родом из Каргаска, в колонии он находится уже полгода. Александр рассказал, что в тюрьме проходят специальные тренинги, которые помогают мужчине победить страхи. Осужденный отметил, что благодаря работе специалистов с ним он смог настроиться на позитив, что очень важно в исправительном учреждении.

Павел поделился с журналистом, что другие сокамерники в СИЗО пытались запугать и рассказывали страшные вещи о колонии, но разговор с психологом помог мужчине опустить страхи.

«На первой встрече с психологом мы очень долго общались на разные темы. Она рассказала мне, что все эти страхи просто внутри моей головы и я их накручиваю. Позже она дала мне понять, что в колонии можно жить совершенно по-разному. Если ты хочешь в чем-то развиваться, то у тебя есть все возможности, даже в заключении», - рассказал Павел.

Мужчина также отметил, что для него в колонии время идет по-другому, чем на свободе. Павел уточнил, что в заключении много свободного времени, которое как раз дает шанс развиваться в чем-то новом. Все это ему дал понять психолог и успокоил мужчину перед переездом из СИЗО в ИК №4.

Сейчас Александр и Павел изучают журналистику, делают новостные сюжеты для местной колонии. Мужчины пишут статьи, занимаются дизайном журналов и познают для себя новое.

Школа в ИК №4, где проводят уроки психологии для осужденных Фото: Ксения Высотина

С осужденными в томской колонии работают психологи – проводят занятия как в индивидуальной, так и в групповой форме (тренинги). На одном из таких тренингов удалось побывать журналисту «КП-Томск».

На тренинге присутствовали пять человек, он длился около 50 минут. Во время занятия осужденные выполняют задания либо общаются. В этот раз мужчины рисовали деревья. Кто-то взял простые карандаши и создавал пейзажи с березами и ярким солнцем, а кто-то выбрал фломастеры и рисовал море с пальмами. Старший психолог психологической лаборатории капитан внутренней службы Юлия Тонышева рассказала корреспонденту, что после того, как мужчины закончат свои рисунки, они вместе с другими осужденными разберут работы и проведут анализ.

Фото: Ксения Высотина

«Работа психологов в колонии направлены на решение нескольких задач. А именно это: диагностика психологических особенностей осужденных, разработка рекомендаций по индивидуализации процесса их исправления; прогнозирование и предупреждение деструктивного поведения осужденных; оказание консультативной и психокоррекционной помощи осужденным в период их адаптации к условиям изоляции, социальной среды и режима содержания, а также в преодолении кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации межличностных отношений, в подготовке к освобождению и профессиональному самоопределению», - рассказали в колонии.

Фото: Ксения Высотина

Также психологи изучают социально-психологические явления в социальной среде заключенных. Они проводят диагностику межличностных отношений и корректируют их. Специалисты помогают разрешить конфликты и готовят осужденных к освобождению и жизни на свободе.

В ИК №4 на данный момент содержится 1 067 осужденных. В психологической лаборатории в штате 5 психологов, четверо из которых работают с осужденными. Психологи помогают осужденным адаптироваться к условиям изоляции, справляться с различными трудностями в период отбывания наказания.