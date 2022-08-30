Томские урбанисты построили зону отдыха "Неизведанное" в лесу на Зеленых горках

В томском микрорайоне Зеленые горки появилось новое место для отдыха. Долину назвали "Неизведанное". Томичи, которые построили площадку, хотят спасти лес в микрорайоне, сообщили урбанисты и модераторы telegram-канала «Город не бесит» журналисту "КП-Томск".

"Долина постоянно будет обрастать деталями, будем держать вас в курсе", - рассказали представители сообщества.

Сама долина представляет собой маленький городок с различными локациями. В нем можно найти зоны для пикников, скамейки и стульчики, указатели и таинственных существ на деревьях, тропки и левитирующие стулья.

Все это находится возле леса рядом с домами по ул. Андрея Крячкова, который в скором времени планируют вырубать.

Как рассказали урбанисты, что «Неизведанное» было создано для сохранения леса, который планируют вырубить для постройки нового микрорайона.

Карта долины. Фото: "Город не бесит".

Напомним, новый микрорайон, в котором планируется возвести жилье для 8,5 тысячи жителей аварийных домов, построят около Зеленых горок. Тогда сообщалось, что в 2022 году планируется построить два первых многоквартирника. Это место находится между мкр Зеленые горки и мкр Солнечный.

«История этого района началась несколько лет назад. Количество домов и количество жителей в каждом источнике новостей немного варьируется, но общей картины это не отменяет. Мы изучили множество материалов, которые смогли найти по этой теме», - рассказывают урбанисты.

По анализу активистов, новый микрорайон будет представлять собой заселенный комплекс восьми или десятиэтажками. Как уже сообщалось выше, жилье построят для 8,5 тысячи жителей аварийных домов.

На данный момент, на месте будущей «долины переселенцев» находится лес. Жители соседних микрорайонов часто ходят в него гулять с домашними питомцами или просто устраивают пикники на природе, а зимой долина превращается в лыжную базу.

По данным сайта госзакупок, на строительство двух домов власти были готовы заплатить 1, 088 млрд рублей. Кроме строительства домов, подрядчику необходимо благоустроить территорию, оборудовать наружные сети канализации и водоснабжения. Тогда срок завершения строительства стоял до 1 сентября 2023 года. Однако еще в мае этого года стало известно, что томские власти не нашли застройщика домов за 1 млрд рублей для переселенцев из аварийного жилья.

Редакция «КП-Томск» запросила у городской администрации информацию о новом микрорайоне и новых сроках строительства.