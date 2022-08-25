«Не ожидала, что выиграю»: томичка заняла третье место на региональном этапе конкурса «Лучший таксист России-2022»

Фото: предоставлено организаторами.

В Томске 25 августа состоялся региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России - 2022». Водители такси поборолись за денежные призы – 15 000, 10 000 и 5 000 рублей. Большим удивлением для многих стало то, что третье место заняла 50-летняя Елена Выгорницкая. Журналист «КП-Томск» пообщался с томичкой и узнал, как Елена готовилась к конкурсу.

Елена работает в такси уже 12 лет. Это не основной способ заработка у томички, руль она совмещает с работой медсестры в стационаре. В конкурсе томичка участвовала не в первые. Еще в 2017 году Елена попробовала побороться за звание «Лучшего водителя такси в России», но к сожалению, тогда никакого места не получила.

Фото: предоставлено организаторами.

«Было сложно участвовать на самом деле. Даже не все профессионалы смогли пройти водительское мастерство», - рассказала женщина.

Елена не ожидала, что ей удастся занять третье место в конкурсе и для нее это было большим удивлением. Женщина чувствовала конкуренцию других участников и наблюдала их профессионализм. К конкурсу томичка готовилась три недели и подходила к этому очень ответственно. Елена также отметила, что еще будет готова побороться за первое место.

Первое место и звание «Лучший таксист России-2022» забрал Алексей Лазовский. Томич имеет водительский стаж в 27 лет, 22 из них он работает в такси. Алексей уточнил, что его машина имеет все лицензии и работа в такси – это его основной способ заработка.

Для томича первое место также стало большой неожиданностью. Алексей отметил, что практически не готовился к конкурсу и только прочитал правила ПДД.

«До этого учувствовал в конкурсе, но даже не серьезно к этому относился. В прошлые разы даже не удавалось занять какое-то место», - рассказал Алексей.

Теперь томич станет участником финальных состязаний, где сможет побороться за главный приз – 150 тысяч рублей – от организаторов конкурса Общественного Совета по развитию такси.

Также добавим, что второе место занял Илья Симаков.

Фото: предоставлено организаторами.

Организаторы конкурса также рассказали «КП-Томск», что руководство Томской области ответственно отнеслось к организации регионального этапа и к подбору конкурсантов. Томские водители такси подали 41 заявку на участие в мероприятии. Но местные уполномоченные органы допустили к конкурсу только 19 человек, у которых есть разрешения на работу в такси, и нет неоплаченных штрафов.

«К сожалению, из них только 12 водителей смогли сегодня приехать на конкурсную площадку. Хочу отметить, что на автодроме в Томске царила праздничная атмосфера, для всех участников и гостей была организована торговля выпечкой, сладостями и сувенирами», - отметили организаторы.