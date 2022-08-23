«Машина за 35 тысяч рублей»: топ-5 томских автомобилей стоимостью до 100 000

Подборка автомобилей от 95 до 35 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее «КП-Томск» составляла список самых дорогих авто, которые продаются в Томске. Однако на сайтах с объявлениями встроились и неприлично дешевые автомобили. Речь идет о машинах, которые продают меньше, чем за 100 тысяч рублей.

Volkswagen Passat, 1991 года за 95 000 рублей

Фото: Дром

На известном сайте с объявлениями о продаже автомобилей достаточно много машин, которые стоят меньше 100 тысяч рублей. Например, Volkswagen Passat, 1991 года за 95 тысяч. Владелец авто указывает, что черный седан имеет 286 тысяч километров пробега и 90 л/с (лошадиных сил). Такую низкую цену продавец объясняет тем, что машина старого года выпуска и подлежит легкому ремонту.

«ГАЗ 31029 Волга», 1997 года за 80 000 рублей

Фото: Дром

Продавец отечественной «Волги» за 80 тысяч рублей указал в своем объявлении, что машина имеет 100 л/с, а также 112 тысяч километров пробега. Автомобиль полностью на ходу и не требует ремонта. Также владелец указал, что характеристики совпадают с ПТС, машина не числится в розыске и не имеет штрафов.

Toyota Vista, 1991 года за 70 000 рублей

Фото: Дром

Владелец авто сразу указал, что машина за 70 тысяч рублей не на ходу и требует серьезного ремонта. У авто 125 л/с и 340 тысяч километров пробега. Баклажановый седан имеет коробку передач «автомат». Отмечается, что продавец понизил цену с 90 тысяч до 70 тысяч рублей.

Ford Sierra, 1988 года за 40 000 рублей

Фото: Дром

34-летний автомобиль за 40 тысяч рублей ездит на механической коробке передач. Авто на ходу и не требует ремонта, он уже успел проехать 250 тысяч километров. В сером седане 100 л/с и кожаный салон. Продавец также указал, что характеристики совпадают с ПТС, машина не числится в розыске и не имеет штрафов.

Лада 2106, 2001 года за 35 000 рублей

Фото: Дром

Первым в топе самых дешевых авто оказалась отечественная «Лада». Продавец отдает машину всего лишь за 35 тысяч рублей. Такую низкую цену владелец объясняет тем, что машина не на ходу и требует капитального ремонта. Пробег у 21-летней машины составляет всего лишь 100 километров, а л/с 75. Серебристая «Лада» не числится в розыске и не имеет активных штрафов.