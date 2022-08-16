Упавший с 22-го этажа мужчина оказался сотрудником субподрядчика ТДСК

Работник компании-субподрядчика имел необходимый допуск к проведению работ. Фото: Ксения Высотина

Выпавший с 22 этажа рабочий, оказался сотрудником субподрядчика ТДСК. В компании рассказали, что мужчина знал технику безопасности.

Напомним, что рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа строящегося дома. Инцидент произошел 15 августа, около 14:30 часов в строящемся многоквартирном жилом доме по пр. Комсомольский, 48.

Тогда уточнялось, что пострадавший выжил, с комбинированной политравмой его доставили в больницу. Прокуратура района, в свою очередь, начала проверку исполнения требований законодательства об охране труда. Также представитель регионального СК РФ подтвердил журналисту "КП-Томск", что по факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Фото: Ксения Высотина

Отметим, что застройщиком новостроек на Комсомольском, 48 является ООО «ТДСК ИНВЕСТ». В компании рассказали, что в настоящее время подрядное подразделение ТДСК оказывает необходимое содействие в проведении служебного расследования, которое проводит служба безопасности труда субподрядной организации.

"Работник компании-субподрядчика имел необходимый допуск к проведению работ. Мужчина также прошел необходимый инструктаж по технике безопасности труда на объекте", - уточнили в ТДСК.

На данный момент компания вместе с правоохранительными органами участвует в выяснении причины случившегося 15 августа. Помимо этого, был усилен контроль над выполнением требований охраны труда на производственных объектах предприятия, в том числе за безопасностью работ на высоте.

На сегодняшний день пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое нестабильное состояние.