Полная программа фестиваля «Праздника топора 2022»: томичи смогут принять участие в различных мероприятиях

Фото: plotnik.tomsk.ru

В сельском парке «Околица» в селе Зоркальцево под Томском с 16 по 21 августа пройдет международный фестиваль «Праздник топора». В этом году томичам и гостям региона покажут яркую программу. В нее будут входить, помимо работы мастеров, гастрономический турнир «На топорах», научное шоу, дискотеки и многое другое. Подробнее расскажем о программе гастрофестиваля "На топоре".

16-17 августа

Во вторник, 16 августа, с 10:00 стартует техническое открытие фестиваля. Гости парка «Околица» смогут посетить фудтраки, посмотреть на спортивные мероприятия, зоны арт объектов, послушать диджейский сет. Также Федерация Ушу представит свои направления и проведет соревнования. А для маленьких гостей мероприятия будет действовать детская локация – лабиринт. Все празднование продлится до 18:00.

18 августа

В четверг, 18 августа, уже состоится официальное открытие фестиваля. Все празднование продлится с 10:00 до 21:30. Гостей фестиваля ждут: с 12:00 до 16:00 – финал соревнований по Боксу; с 17:00 до 19:00 – молодежный парламент устроит квартирник; с 19:00 до 21:30 – под музыкальное сопровождение диджеев пройдут конкурсы с призами от спонсоров, конкурс поедания чизстейков на скорость от фудтрака «Саша Варит».

19 августа

В пятницу гости праздника смогут поучаствовать в кулинарном мастер-классе, где научат готовить пиццу, стейки и блюда в казанах. Они пройдут в 13:00, 14:00 и в 15:00. В 17:00 в парке пройдут кулинарные поединки «Шеф на пикнике», а в 18:00 на сцену поднимется кавер-группа «Демченко». Концерт будет идти до 20:00.

20 августа

В субботу к празднованию присоединится шоу мыльных пузырей и ростовых кукол. Также с 13:00 до 16:00 для гостей мероприятия проведут новые кулинарные мастер-классы. В этот раз участников научат готовить тако с курицей, иван-чай и лимонады. На малой сцене будет играть скрипке, арфе, саксафоне и барабанах. Также томичи смогут посмотреть на зажигательные латинские танцы.

21 августа

В последний день фестиваля на территории парка «Околица» продолжат свою работу фудтраки, диджеи, зоны арт-объектов и детская зона. Также к ним присоединится школа танцев «RED». С13:00 до 16:00 состоится пенная вечеринка. В 14:00 пройдет награждение конкурса рисунков «Мы готовим».

Подробную программу по другим площадкам можно посмотреть ниже.