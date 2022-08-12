"Сильные дожди, грозы и град": стала известна погода на выходные в Томске

На предстоящих выходных 13-14 августа ожидается ухудшение погоды. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

В Томской области и в городе на предстоящих выходных 13-14 августа ожидается ухудшение погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, при грозах будут ливни, а также град, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томской области в субботу синоптик спрогнозировала сильный ветер с порывами до 25 м/с. Ночная температура ожидается +7...+10 градусов, местами до +16 градусов. Днем прогнозируется от +19 до +24 градусов, местами до +29. Местами по области пройдут кратковременные дожди, при грозах ожидаются ливни и град.

В воскресенье в регионе ожидается северо-западный ветер 6-11 м/с, ночная температура прогнозируется от +10 до+15 градусов, а дневная - от +15 до +20 градусов. Местами также пройдут дожди.

В Томске 13 августа ночью ожидаются кратковременные дожди, а днем гроза и град. Температура ночью будет варьироваться от +11 до +13, днем - от +25 до +27 градусов. Также ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В воскресенье в городе также прогнозируется град и дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Ночная температура ожидается +13...+14, а дневная - +18...+20 градусов.