Дружба народов, музейные встречи и фотовыставка: куда сходить в Томске 12-14 августа

Фото: Ксения Высотина

Уже совсем скоро закончится лето, но погода еще позволяет томичам провести запоминающиеся выходные. По традиции «КП-Томск» подготовила список мероприятий, которые пройдут в эти выходные, а именно 12-14 августа.

«Крячковские Пятницы» - музейные встречи

Сегодня, 12 августа, в музее деревянного зодчества пройдет мероприятие «Крячковские Пятницы» - музейные встречи. Раут будет посвящен дню строителя и стилю модерн 20 века – приветствуется дресс код по стилю эпохи архитектора Андрея Крячкова, в период царской России 1910-1915 гг. Организаторы просят принести с собой отрезы легкой ткани – шелк, шифон, батист, ситец и летние шарфы, броши и мы поможем вам создать наряд в образе начала ХХ века, в котором вы сможете сфотографироваться в зале стиля «модерн». Начало в 17.00.

«Дружба народов»

Фестиваль «Дружба народов» пройдет 13 августа на набережной реки Ушайка. Начало мероприятия с 15.00. Для жителей и гостей Томска выступят множество различных творческих коллективов. Например, выступления белорусов, дагестанцев, татар и многих других талантливых представителей своей национальности. Также на сцене выступит диджей Дмитрий Кинин. Помимо насыщенной программы на сцене гости могут посетить выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства, а также интересные мастер-классы.

ЗOO-барахолка

В Томске в воскресенье, 14 августа, на территории областного краеведческого музея, состоится ЗОО-барахолка. Данное мероприятие – это благотворительная гаражная распродажа, организованная Зоозащитным объединением "Вместе". В программе: творческие мастер-классы, образовательные лекции, живая и электронная музыка, игротека, фото и хвостатыми волонтёрами, фуд-корты. Вырученные средства пойдут на помощь животным — подопечным томских зоозащитных организаций и частных кураторов.

Фотовыставка «Живи, родник, живи!»

Фотовыставка, посвященная родникам Томска и его окрестностей, представляет собой 15 фоторабот (художественное фото на пенокартоне размером 60 на 40 см). Она фиксирует результаты многолетней работы целой группы энтузиастов: экологов, природоведов и волонтеров-экскурсоводов, которые облагораживают родники, привлекают к этой деятельности волонтёров, а затем проводят экскурсии для всех желающих. Выставка пройдет с 12 по 26 августа в Доме ученых ТНЦ СО РАН.