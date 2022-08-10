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Общество10 августа 2022 9:40

Похолодание до +14 градусов ожидается в Томской области в середине августа

Среднедекадная температура воздуха в Томской области прогнозируется около +12...+16 градусов
Елена Балуева
При этом декада прогнозируется дождливой, возможны грозы.

При этом декада прогнозируется дождливой, возможны грозы.

Фото: Архив "КП"

В Томской области вторая декада августа прогнозируется дождливой и прохладной. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлану Рюхтину.

Среднедекадная температура воздуха в Томской области прогнозируется около +12...+16 градусов, что ниже нормы на 1 градус. В ночное время в большинстве дней декады ожидается до +3...+9 градусов, в дневное до +14...+20 градусов.

В начале декады днем будет немного теплее, местами воздух прогреется до +26 градусов. По ночам столбики термометров опустятся до +9...+14 градусов, днем до +21...+26 градусов.

При этом декада прогнозируется дождливой, возможны грозы.

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