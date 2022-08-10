Жители Октябрьского района чаще других жалуются на неприятный запах в Томске

Больше всего жалоб поступает от жителей Октябрьского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тему неприятного запаха томичи активно обсуждают в соцсетях с понедельника, 8 августа. Больше всего жалоб поступает от жителей Октябрьского района, сообщает "МК в Томске".

В начале недели сообщалось, что неприятный запах отчетливее всего ощущался в микрорайонах "Авангард", на Каштаке и в конце улицы Сибирской.

Чиновники рекомендовали томичам изучить интерактивную карту, которая показывает направление ветра и возможные источники неприятного запаха.

Томский паблик "Регион - 70" поинтересовался у жителей, в каком районе неприятный запах ощущается сильнее всего. В среду, 10 августа, лидером стал Октябрьский район Томска.

Томичи в комментариях поделились активно поддержали тему неприятного запах. Житель Андрей рассказал, что живет в доме на Иркутском траке и неприятный запах мешает ему спать. Томичка Ирина отметила, что в районе ДК "Авангард" также сложно назвать воздух свежим.

Отметили томичи неприятный запах и в конце проспекта Фрунзе, район Дворца спорта, Томск - 1, Каштак, улице Кулагина, площадь Южную, улицы Лазо и Беринга, Лагерный сад, улицу Учебную.

Несколько томичей отметили, что неприятный запах в Томске становится сильнее вечером. По мнению большинства жителей, которые приняли участие в опросе, запах исходит от томской компании по производству продуктов из курицы под Томском.