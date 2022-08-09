Жители Томского района вынуждены платить 30 тысяч рублей за экспертизу тела умершего родственника

Фото: Густаво Зырянов

Жители Белого Яра Верхнекетского района Томской области вынуждены платить 30 тысяч рублей за экспертизу тела умершего родственника. Местные жители говорят, что забрать тело из Колпашева стоит 13 тысяч, из Томска — 31 тысячу рублей, сообщает telegram-канал Mash Siberia.

По словам жителей, морг в Белом Яре появился еще восемь лет назад. В прошлом году последний патологоанатом ушел на пенсию и больше в морге не было работников. На данный момент туда требуется сотрудник, но на вакансию никто не откликается. Из-за того, что тела умерших не могут принять в Белом Яре, местные жители возят их в соседнее Колпашево, Томск или в Асино. Людям, у которых нет автомобиля, также приходится тратить деньги на дорогу.

Местные жители рассказывают, что забрать тело из Колпашева обойдется в 13 тысяч рублей, а из Томска - в 31 тысячу рублей. Для некоторых жителей поселка такая сумма считается неподъемной.

Экс-глава Верхнекетского района Алексей Сидихин также прокомментировал данную ситуацию. Он рассказал, что в Колпашевском районе бесплатная экспертиза тела только до обеда, далее родственнику умершего придется заплатить 20 тысяч рублей.

В районной администрации, в свою очередь, отвевают коротко - «Ищем».