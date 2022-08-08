Топ-5 дорогих машин: сколько денег просят томичи за свои автомобили

Стоимость автомобилей в топе варьируется от 30 до 8 миллионов рублей. Фото: "Авито"

В начале лета 2022 года эксперты сообщали, что продажи новых автомобилей иностранных марок упали в Томске на 60-70%. Такие данные редакции «КП-Томск» озвучили опрошенные представители автосалонов. Реализация машин отечественных заводов снизилась почти также – на 50-60%. Однако сейчас на популярном сайте по подбору объявлений можно встретить в продаже дорогие иномарки. Стоимость таких автомобилей варьируется от 30 до 8 миллионов рублей.

Lexus LS за 8.500.000 рублей

Фото: "Авито"

На пятом месте расположился Lexus LS 2018 года за 8.500.000 рублей. Автор объявления указывает, что автомобиль личный и не из автосалона. Белый Lexus с красным кожаным салоном приобретался за наличный расчет у дилера. Также отмечается, что авто до сих пор находится на гарантии. Сейчас машина снята с учета и больше не эксплуатируется. Практически новый автомобиль ездил только по дорогам Томской области и поехал 54 тысячи километров. Машина насчитывает в себе 421 лошадиную силу.

Land Rover Defender за 9.500.000 рублей

Фото: "Авито"

На 1 миллион дороже в Томске можно встретить Land Rover Defender 2020 года за 9.500.000 рублей. Продавец отмечает, что авто было куплено и обслуживалось у официального дилера. Золотистый Land Rover с кожаным салоном полностью покрыт защитной пленкой, а все глянцевые элементы до сих пор защищены. За все время у автомобиля был только один владелец, а его пробег равен 73 тысячам километров. Отмечается, что в автомобиле 400 лошадиных сил.

Toyota Land Cruiser за 9.800.000 рублей

Фото: "Авито"

Привезенный из Кореи Toyota Land Cruiser за 9.800.000 рублей имел только одного владельца. Этот автомобиль насчитывает в себе 299 лошадиных сил. Продавец отмечает, что черный внедорожник 2022 года ни разу не попадал в аварии и имеет пробег всего лишь 10 километров. В объявлении также указано, что автомобиль продается гораздо дешевле, чем на рынке.

Cadillac Escalade за 11.900.000 рублей

Фото: "Авито"

На втором месте расположился Cadillac Escalade 2022 года за 11.900.000 рублей. Автор объявления указывает, что новый внедорожник имеет «премиум» комплектацию и был привезен в Томск для продажи. Также добавляется, что авто с 416 л/с смогут доставить в любую точку России.

Mercedes-Benz S-класса за 31.000.000 рублей

Фото: "Авито"

Самый дорогой автомобиль, который можно приобрести в Томске – это Mercedes-Benz S-класса 2021 года за 31.000.000 рублей. Отметим, что за такую сумму можно приобрести около 10 однокомнатных квартир в микрорайоне Радонежский. Продавец черного Mercedes-Benz с полностью кожаным салоном указывает, что авто имеет в себе 503 л/с. Пробег машины равен 31 километр и ездил только по дорогам Томска. Также добавляется, что у машины был один владелец и сейчас транспорт находится на крытой парковке. Продавец указывает, что седан ни разу не попадал в аварии и был приобретен в прошлом году.