Томичам не советуют выходить на улицу 7 августа из-за загрязненного воздуха

По данным специалистов, в течение дня воздух будет только ухудшаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в воскресенье, 7 августа, был зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха. Качество воздуха составляет 7 баллов из 10, такая информация следует из данных портала AirVoice.

Отмечается, что 7 баллов – это крайнее значение перед тем, как загрязнение воздуха станет опасным для человека. Шкала от 4 до 7 баллов говорит о терпимом загрязнении воздуха, но у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиями, астмой могут быть негативные реакции.

По данным сайта, в течение дня воздух будет только ухудшаться. Поэтому томичам не советуют выходить на улицу.

7-бальное загрязнение воздуха также наблюдается в Новосибирске, Новокузнецке и Иркутске.