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Общество7 августа 2022 5:36

Томичам не советуют выходить на улицу 7 августа из-за загрязненного воздуха

Качество воздуха составляет 7 баллов из 10
Ксения Высотина
По данным специалистов, в течение дня воздух будет только ухудшаться.

По данным специалистов, в течение дня воздух будет только ухудшаться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в воскресенье, 7 августа, был зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха. Качество воздуха составляет 7 баллов из 10, такая информация следует из данных портала AirVoice.

Отмечается, что 7 баллов – это крайнее значение перед тем, как загрязнение воздуха станет опасным для человека. Шкала от 4 до 7 баллов говорит о терпимом загрязнении воздуха, но у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиями, астмой могут быть негативные реакции.

По данным сайта, в течение дня воздух будет только ухудшаться. Поэтому томичам не советуют выходить на улицу.

7-бальное загрязнение воздуха также наблюдается в Новосибирске, Новокузнецке и Иркутске.

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