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Общество6 августа 2022 10:05

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь

Погода не испортила планы томичей
Екатерина Горникова
Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 6 августа, улица Усова стала пешеходной, здесь на весь день запретили ездить транспорту, открыли множество различных локаций, которые будут работать до 22:00. А кратковременный дождь не испугал горожан, они переждали непогоду под крышей и продолжили гулять по томскому «Арбату».

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь.

Фото: Ксения Высотина

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