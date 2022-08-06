Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 6 августа, улица Усова стала пешеходной, здесь на весь день запретили ездить транспорту, открыли множество различных локаций, которые будут работать до 22:00. А кратковременный дождь не испугал горожан, они переждали непогоду под крышей и продолжили гулять по томскому «Арбату».

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина

Горожане гуляют по томскому «Арбату» несмотря на дождь. Фото: Ксения Высотина