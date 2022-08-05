Марафон добра, ярмарка кошек и пешеходная улица: куда сходить в Томске 6-7 августа

Фото: Ксения Высотина

Вот и наступили первые выходные августа. Погода обещает быть теплой и не дождливой, а это значит, что многие томичи захотят культурно провести свои выходные. «КП-Томск» по традиции подготовила список мероприятий, которые пройдут в Томске 6 и 7 августа.

«Марафон добра»

В третью субботу августа отмечается Международный день бездомных животных. Именно поэтому в Томске с 1 по 31 августа пройдет благотворительный «Марафон добра». Он будет направлен на привлечение внимания к проблеме бездомных животных и воспитание гуманного и ответственного отношения к ним. Мероприятие будет проходить в течение дня в БФ "Зоозащита Томск".

Возрастное ограничение +0

#ВстречаемсяНаУсова!

В субботу, 6 августа, лица Усова превратится в пешеходный проспект с множеством спортивных, культурных и образовательных локаций. Здесь же будут работать несколько фудкортов. В связи с этим с 04:00 до 23:00 6 августа будет ограничено движение транспорта на участках ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советская, от ул. Советская до ул. Белинского и от ул. Белинского до ул. Вершинина.

Возрастное ограничение +0

Выставка «Летом на даче»

Выставка «Летом на даче» посвящена культурному феномену дачного отдыха в России. Экспонаты будут посвящены дачному миру города Томска в разные исторические периоды. С течением времени образ дачи менялся, но для нее всегда было отведено большое место в жизни русского человека. Мы постарались создать образы дач за счёт ключевых предметов, определявших загородный быт человека в каждом из периодов. Мероприятие пройдет 5-7 августа в музее истории Томска.

Возрастное ограничение +0

Ярмарка бездомных животных

В музее истории Томска в субботу, 6 августа, пройдет благотворительная выставка кошек. На мероприятие также приглашены гости, которые удивят томичей своей особенной программой. Как рассказала волонтер, при хорошей погоде выставка состоится на свежем воздухе. Помимо того, что активисты проведут выставку бездомных кошек и покажут гостям многочисленные мастер-классы, они также смогут посмотреть особенную программу от приглашенных гостей. Мероприятие пройдет в музее истории Томска.

Возрастное ограничение +0

Выставка «Томские художники сегодня»

В Томске с 5 по 19 августа пройдет выставка «Томские художники сегодня». В зале будут представлены лирические пейзажи сибирской природы, натюрморты, портреты. Также городские пейзаж, отражающий уникальную архитектуру, ландшафт, настроение и образ Томска. Мероприятие пройдет в картинной галерее Томского Художественного фонда.

Возрастное ограничение +0