"До +27 градусов и ливень": стала известна погода в Томске на предстоящие выходные 6-7 августа

Ночь пройдет без осадков, но а днем прогнозируется кратковременные дожди и гроза. Фото: Ксения Высотина

Стало известно, что в Томске на предстоящих выходных будет жара до +27 градусов, а также пройдет дождь, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томске в субботу, 6 июля, ожидается ночная температура +10...+12 градусов, а дневная - +25...+27 градусов. Ночь пройдет без осадков, но а днем прогнозируется кратковременные дожди и гроза.

В воскресенье в городе ночная температура будет в пределах от +5 до + 14 градусов. Днем синоптики обещают +23...+28. Также возможны ливни и грозы.

В Томской области прогноз будет похожим. Все выходные ожидаются дожди и северо-восточный ветер с усилением до 12 м/с.