«Вернула с того света»: томичка спасла жизни незнакомцу на автобусной остановке

У мужчины не было пульса. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Томске в понедельник, 1 августа, девушка спасла жизнь незнакомцу прямо на автобусной остановке. Мужчине стало плохо в маршрутке и у него пропал пульс, об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов.

Один из свидетелей рассказал подробности произошедшего. Томич шел на остановку «ГАИ», где позже увидел, как из автобуса группа людей вытаскивает бездыханное тело мужчины. Пассажир маршрутки был без сознания.

«Он уже был синий…Его товарищ попросил меня помочь ему оттащить тело, чтобы реанимировать его друга», - описывает очевидец.

У пострадавшего пассажира автобуса уже не прощупывался пульс. Когда свидетели, находящиеся на остановке, начали вызывать скорую, к мужчине подошла девушка и начала руководить процессом. Неизвестная спасительница оказала мужчине первую помощь, и через время к пострадавшему вернулось дыхание. К приезду реанимации мужчину вернули в чувства благодаря прохожей томичке.

«Она в прямом смысле вернула его с того света. Вот такие герои без плаща среди нас!», - добавляет свидетель произошедшего.

Под историей, которую рассказали в социальной сети, стали появляться комментарии с благодарностями девушке. Также многие из горожан начали пытаться найти спасительницу.

Редакция «КП-Томск» будет продолжать следить за развитием событий и попытается связаться с героиней истории.