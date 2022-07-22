В субботу и воскресенье в Томской области прогнозируются дожди и грозы. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм.

В Томской области в предстоящие выходные 23 и 24 июля синоптики прогнозируют дожди и грозы, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В субботу, 23 июля в Томске ожидается облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14м/с. Температура ночью +12…+14 °С. Температура днем +20…+22 °С.

В Томской области 23 июля также будет облачно с прояснениями. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, днем —+19…+24°С.

В воскресенье, 24 июля, синоптики прогнозируют в Томске кратковременный дождь, местами грозу. Ветер западного направления 4-9, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью - +10…+12, днем - +19…+21 градусов.

В Томской области в воскресенье ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, западный ветер 4-9, местами порывы 15-19 м/с. Температура ночью - +10…+15, днем - +19…+24 градуса.