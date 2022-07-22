Погибшего на Украине жителя Асино Даниила Корнеева наградили «Орденом Мужества» посмертно

Фото: телеграм-канал главы Асиновского района Николая Данильчука.

Жителя Томской области Даниила Корнеева наградили «Орденом Мужества» посмертно. Мужчина погиб, выполняя свой долг перед Родиной на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава Асиновского района Николай Данильчук.

"Очень трудно подобрать слова, чтобы выразить свои соболезнования родным нашего земляка -рядового Даниила Корнеева, который геройски погиб, выполняя свой долг перед Родиной в ходе спецоперации на Украине. Нет ничего страшнее этого трагического испытания, которое выпало на долю родителей Даниила", - добавил Данильчук.

Он сообщил, что Даниил Корнеев, согласно указу Владимира Путина от 25 апреля 2022 года, награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Николай Данильчук передал Орден Мужества родителям Даниила – Наталии Александровне и Сергею Александровичу Корнеевым.