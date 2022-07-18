Около 207 пчелиных ульев погибло в Томской области из-за обработки рапса

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Пасечники массово жалуются на гибель пчел в Асиновском и Зыряновском районах. Пчелы гибнут из-за обработки рапса, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на руководителя Управления Россельхознадзора Томской области Владислава Азаренко.

Сейчас активно цветет рапс, который очень любят пчелы. В момент цветения его обрабатывают от вредителей. По данным Россельхознадзора, подобная массовая гибель пчел была зафиксирована 3 года назад.

По словам Азаренко, пчелы очень любят рапс, ради него они готовы лететь за 13 км. А рапс собирает всех вредителей как капуста, поэтому если его не обработать, он погибнет.

«Колхозникам нужно выбирать золотую середину. Колхозники должны известить пчеловодов, а пчеловоды должны вывезти пчел или закрыть их», - отметил Владислав Азаренко.

По его словам, пчеловодам было известно о том, что идет обработка рапса, но вывезти пчел они отказались.

«В этом году, вероятнее всего, применили препарат первого класса опасности для пчел. В Шегарском районе приблизительно погибло 207 ульев»,- добавил Азаренко.

Ранее сообщалось, у 6 пасечников Томской области погибли пчелы из-за обработки рапса.