«Раньше было вкуснее»: томичи заметили разницу в качестве продуктов во «Вкусно - и точка»

Посетители заведения утвердили, что раньше было вкуснее. Фото: Ксения Высотина

В Томске жители города, которые посещают ресторан быстрого питания «Вкусно - и точка» заметили разницу качества продуктов. Посетители заведения утвердили, что раньше было вкуснее.

Напомним, что в Томске месяц назад на ул. Красноармейская, 123а открылся ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка». Бывший «Макдональдс» встретил горожан обновленным меню. Тогда томичи отметили, что не заметили разницы в меню и в качестве продуктов, однако спустя несколько недель горожане стали жаловаться.

«Больше всего, что мне теперь не нравится, это то, что в бургерах заветренный лист салата кладут, и картошка разваливается от того, насколько она сырая», - поделилась с журналистом Светлана, которая обедала в заведении.

Девушка также отметила, что заказ стали готовить дольше, чем раньше. Светлана предполагает, что это связано с изменениями в коллективе.

«Заказы теперь готовятся дольше, возможно из-за того, что новых людей набрали и они все неопытные», - уточняет девушка.

Помимо томички, к журналисту «КП-Томск» также обратился другой посетитель «Вкусно – и точка». Молодой человек рассказал, что изменения в качестве продуктов начались совсем недавно. Первое, что смутило томича, это кислый соус в бургерах.

«Я тут рядом работаю и иногда захожу обедать. Недочеты стал замечать относительно недавно и их много, но самый странный – это кислый соус в бургерах, мне кажется, что он испорчен, но девочки на кассе говорят, что по рецепту все», - дополнил Павел.

Отметим, что на вкус и качество продуктов в ресторане быстрого питания «Вкусно – и точка» жалуются не только томичи. Жители Новосибирска и Москвы также заметили изменения в приготовлении некоторых позиций в ресторане.

Фото: Ксения Высотина

Также добавим, что недавно в соцсетях появилась информация, что из бывшего «Макдональдса» в скором времени может пропасть картофель. Многие отмечали, что это связано с дефицитом овоща. Однако в томском ресторане «Вкусно - и точка» позиция «картофель фри» и «картофель по-деревенски» присутствует в обоих размерах.

Как отметил один из сотрудников заведения, в томском «Вкусно – и точка» не планируется убирать картофель из меню.