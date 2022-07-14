Квартира за 45 млн: топ самых дорогих квартир в Томске

Фото: "Авито".

Томск постоянно разрастается и в городе практически каждый год появляются новостройки. В таких домах, как правило, можно приобрести квартиру от 3-5 млн рублей, однако в Томске были замечены квартиры с более высоким ценником. «КП-Томск» сделала подборку самых дорогих квартир в городе, которые сейчас продаются.

4-комнатная квартира за 27 млн рублей

Фото: "Авито".

В Томске на пер. Спортивном, 7 на продажу выставлена 4-комнатная квартира за 27 5000 рублей. Продавец, который опубликовал объявление в начале июля, описывает, что жилье имеет общую площадь 153 кв. м.

Уточняется, что квартира расположена на втором этаже. В ней современный ремонт по дизайн-проекту. В квартире есть: гостиная, спальня, две детских комнаты, кухня 31 кв. м, санузел с душем и большой ванной, второй санузел для гостей с унитазом и раковиной.

Дом расположен на границе Советского и Кировского районов, в 300 м Городской сад, стадион «Труд» и Ново-Соборная площадь. Также в пешей доступности магазины разных сетей.

3-комнатная квартира за 29 млн рублей

Фото: "Авито".

На сайте объявлений «Авито» размещено объявление о продаже 3-комнатной квартиры на ул. Герцена, 44, ее продают за 29 113 000 рублей.

Продавец рассказал, что двухуровневая квартира с панорамной стеклянной стеной располагается в новом кирпичном доме. Он также отмечает, что в жилье нет узких пространств, все комнаты и коридоры просторны, а общая площадь - 113 кв.м.

Жилье состоит из большой гостиной, которая объединена с зоной кухни, есть домашний кинотеатр и утепленная лоджия с панорамным остеклением в пол. Также в квартире имеется просторная кухня, спальни, санузел и лестница с отрытыми невесомыми ступенями.

4-комнатная квартира за 42 млн рублей

Фото: "Авито".

На ул. Гоголя, 30/1 в Томске на продаже 4-комнатная квартира за 42 000 000 рублей. Как утверждает продавец, ее общая площадь составляет 249.3 кв. м.

В объявлении сказано, что продажа срочная. На первом этаже квартиры прихожая со встроенными шкафами из натурального дерева под обувь и верхнюю одежду, большая комната и кухня с обеденной зоной с действующим камином и выходом на большую террасу, туалетная комната. На втором этаже: спальня со встроенными шкафом-купе и кондиционером, прачечная, комната, туалет, сауна, душевая, ванная и спортивный зал.

Также добавляется, что вся мебель остается новым хозяевам.

6-комнатная квартира за 44 млн рублей

Фото: "Авито".

Одна из самых дорогих квартир Томска расположена по адресу ул. Кузнецова, 21. Жилье площадью 277.8 кв. м продают за 44 000 000 рублей.

Продавец рассказал в объявлении, что это трехуровневая квартира с цокольным этажом, она находится в кирпичном доме. Жилье расположено в самом центре Кировского района.

Уточняется, что в цокольном этаже расположен гараж на три автомобиля, тепловой узел, электрошкаф, приточно-вытяжная вентиляция на весь дом и встроенный пылесос с разводкой по всем этажам. На первом этаже: прихожая, большая комната и кухня с обеденной зоной и действующим камином. Также возле дома обустроена терраса. На втором этаже: спальня, прачка, детская комната и туалет, совмещенный с ванной. На третьем этаже: большой зал и две комнаты с кондиционерами, а также совмещенный санузел.

5-комнатная квартира за 45 млн рублей

Фото: "Авито".

Одна из самых дорогих квартир в Томске находится по адресу ул. Карла Маркса, 11А. Жилье общей площадью 199.9 кв. м продается ровно за 45 000 000 рублей.

В объявлении сказано, что в пешей доступности Драмтеатр, Большой концертный зал, Католическая гимназия, Пушкинская библиотека и главная набережная реки Томи.

Продавец уточняет, что дом состоит из трех секций. Фасад жилья выполнен с высокими витражными стеклами в подъезде. Центральная секция построена в полукруглой форме с видом на две улицы. Камерный особняк рассчитан на 4 квартиры с большими окнами и высокими потолками от 3 м.

В самой квартире, помимо базовых комнат, находится прачечная и гардеробная. Также квартира оснащена системой «Умный дом».

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