Любяткина, Башкатов, Шихман: звезды, которые родились и жили в Томской области

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На российском телевидении и на просторах интернета довольно часто можно встретить актеров, блогеров или спортсменов, которые раньше жили в Томске. Многие из них еще в детстве покинули малую родину, а кто-то закончил университет и поехал строить карьеру в столицу. «КП-Томск» подготовила список топ-7 звезд, которые родились и жили в Томске.

Любовь Любяткина (Сидоркина) – блогер

Фото: соцсети Любви Любяткиной

Ведет свой блог в Instagram (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) с 2012 года. Сейчас у девушки насчитывается более 3 млн подписчиков, которые каждый день следят за ее жизнью в соцсетях.

Мало кто знал, но Люба родилась в городе Северск Томской области. Девушка росла с отчимом, который работал тюремным надзирателем. В 1 год Любовь с отчимом переехала в Литву, а позже в Москву. В юности девушка увлекалась театром и актерским мастерством. Активно вести соцсети блогер начала, когда занялась спортом. Она показывала свои результаты до и после, благодаря чему у нее начала расти аудитория. Спустя время Любовь переключилась на юмористический контент и стала посещать известные телепередачи в качестве гостя

В своем блоге девушка не упоминает о том, что ее малая родина - Томская область.

Антон Голоцуцков – спортсмен

Фото: соцсети Антона Голоцуцкого

Российский гимнаст, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, двукратный вице-чемпион Мира, 5-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, многократный обладатель Кубка России в вольных упражнениях и опорном прыжке. Знаменитый спортсмен тоже родился в Северске Томской области.

Антон прошел отбор в ДЮСШ в секцию спортивной гимнастики в возрасте пяти лет, подтянувшись 10 раз. Перейдя на юниорский уровень, бывший северчанин пытался уехать за пределы Томской области. Некоторое время он ездил в Москву на центральную базу подготовки гимнастов. В сборную Антон попал благодаря тому, что в один момент он привлек внимание главного тренера сборной Леонида Аркаева.

Сейчас спортсмен знаменит тем, что является основателем Академии спортивной гимнастики в Москве (AGGA). А также Антон президент благотворительного фонда «Здоровье детям через спорт», который занимается укреплением здоровья детей от 1,5 лет и старше с помощью специальной гимнастики.

Екатерина Волкова – актриса театра и кино

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская актриса театра и кино, певица, автор песен, модель. Девушка родилась в Томске 16 марта 1974 года.

Мама актрисы - врач по образованию, папа – инженер. Потом семья переехала, и детство Катя провела в Тольятти.

Актерскую карьеру Екатерина Волкова начала строить в театральной студии, которая работала при театре «Колесо» в 1994 году. Через год девушка поступила в театральный институт Ярославля, где училась в мастерской В. Шалимова. Екатерина известна благодаря таким фильмам, как «Саранча», «Искупление», Rodina и сериал «КГБ в смокинге».

Михаил Башкатов – актер кино и телевидения

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитый актер кино и телевидения Михаил Башкатов известен своим участием в телепередаче «Даешь молодежь», в телесериале «Кухня» и в команде КВН «МаксимуМ».

Миша родился в Томске и учился в гимназии № 26. Он окончил экономический факультет ТГУ и в 2010 году прошел базовый курс Школы драмы Германа Сидакова по профессии «актер драматического театра и кино». Играть в КВН Башкатов начал в команде ТГУ «Огни большого города». В ней он познакомился с Константином Маласаевым, который пригласил его параллельно с играми КВН принять участие в томском театре миниатюр «Бонифас».

Сейчас актер продолжает сниматься в кино, телесериалах и различных передачах.

Ирина Шихман – журналист, видеоблогер

Фото: соцсети Ирины Шихман

Российская журналистка, телеведущая и видеоблогер. С 2017 года — ведущая авторского канала на YouTube под названием «А поговорить?», в котором Ирина берет интервью у известных разных личностей, а также выпускает документальные фильмы. На июль 2022 года канал имеет более 2,2 млн подписчиков и более 375 млн просмотров.

Ирина родилась в Томске 17 мая 1984 года. В детстве девушка занималась танцами, а в 13 лет она впервые попробовала себя в журналистике. Ирина работала на радио в Томске, там она получила свою первую зарплату — 12 рублей. Окончив школу, бывшая томичка поступила в ТГУ на факультет журналистики.

Свою карьеру в сфере журналистики начала на телевидении в родном городе Томске, где работала ведущей программы «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ». В 2005 году, так и не окончив университет, переехала в Санкт-Петербург, а в 2007 году стала работать корреспондентом на местном телеканале СТС в программе «Истории в деталях».

Сергей Мильниченко - музыкант, продюсер

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Российский музыкант и музыкальный продюсер. Он продюсировал музыкальные шоу-программы: «СТС зажигает суперзвезду-2», «Школа музыки» на «Ю», на данный момент продюсирует группы «Ранетки», «Пудра», «PINK-4-PINK», Дмитрия Прянова, а также группы «Кролики» и «Воробьи».

Сергей родился в Томске в 1966 году. Здесь прошли его детство и юность. Окончив 8 классов, продюсер поступил в ПТУ на курс по ремонту теле- и радиооборудования. В этом же возрасте он всерьез увлекся игрой на бас-гитаре и стал уделять этому делу все свободное время, выступая с группой «Парадокс». Позже Сергей окончил Кемеровский институт искусств и в 1993 году переехал в Москву.

Сейчас бывший томич активно работает как саунд-продюсер с певцом и композитором Дмитрием Пряновым.

Сергей Романович – актер

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известен по таким фильмам и сериалам, как: «Чернобыль: зона отчуждения», «Экипаж», «В спорте только девушки», «Коробка» и многое другое. Актер родился и вырос в Томске.

Бывший томич учился в обычной общеобразовательной школе, не был отличником, но зато в общественной жизни проявил себя настоящим активистом. Он играл в КВН, занимался футболом, карате, плаванием, брейк-дансом и даже учился пению в хоровой студии. В течение двух лет парень усердно посещал театральный кружок.

После окончания школы Романович решил поступать в театральный вуз. В 2010 году он был принят во ВГИК, на курс Игоря Ясуловича. В 2015 году Сергей стал дипломированным актером. Сейчас он принимает активное участие в съемках фильмов и телесериалов.