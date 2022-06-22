«Были все шансы умереть»: В Томской области 59-летняя женщина пробыла в лесу 10 суток

Фото: "ЛизаАлерт"

В Томской области 59-летняя жительница Колпашево пропала в лесу более недели назад. Женщину не могли найти 10 суток, рассказали журналисту «КП-Томск» представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, что Татьяна Барковская 11 июня 2022 года ушла из дома в лес и заблудилась.

В поисках женщины участвовали более полусотни человек. Волонтеры прочесывали лес почти круглосуточно. За несколько дней поисковики не нашли ни одной зацепки. Женщина как будто испарилась.

Как рассказали в «ЛизаАлерт», спустя 10 дней координатор и еще несколько человек продолжали поиски Татьяны. Вечером 21 июня волонтеры двигались по намеченным ими квадратам поиска и наткнулись на следы женщины.

Фото: "ЛизаАлерт"

«Когда волонтеры пошли по следам, они наткнулись на несколько мест «лежек» и на пакет с черемшой. Позже нашлась и сама Татьяна», - уточнили в пресс-службе.

Женщина была обезвожена и находилась в смутном сознании. У нее были травмированы ноги из-за длительной ходьбы, а также на теле виднелись укусы насекомых. После того, как поисковики обнаружили Татьяну, ее начали эвакуировать.

Координатор поиска Павел Петров рассказал журналисту, что женщина последние трое суток находилась на одном месте и не двигалась, так как у нее уже не было сил.

«Пока мы ждали эвакуацию, она рассказала, что 10дней назад пошла собирать черемшу и сбилась с пути. За все это время она двигалась в неправильном направлении и ушла за 30 км от города», - добавил Павел.

За все время в лесу Татьяна пыталась выбраться из массива. Женщина питалась колбой и старой клюквой, которую находила на болоте.

Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры отметили, что за время поиска они часто натыкались на следы диких зверей, в том числе на следы медведей.

«Это просто чудо, что она не наткнулась на диких животных и выжила, у нее были все шансы умереть в этом лесу», - рассказала представительница «ЛизаАлерт».

Сейчас Татьяна находится в больнице города Колпашево. Ее здоровью ничего не угрожает и в скором времени она сможет вернуться домой.