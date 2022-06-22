«Начал переплывать и ему стало тяжко»: подруга утонувшего подростка в озере Боярском под Томском рассказала подробности произошедшего

Фото: telegram-канал "Я из Томска".

Подруга утонувшего 17-летнего подростка в озере Боярском рассказала корреспонденту «КП-Томск» подробности произошедшего. Выяснилось, что несовершеннолетний недавно закончил школу.

Напомним, что в Томском районе вечером 21 июня двое несовершеннолетних купались в озере Боярском, намереваясь переплыть на другой берег. Доплыв до середины озера, 17-летний подросток начал тонуть.

Бывшая одноклассница погибшего мальчика рассказала, что в тот день они с другом вместе направились купаться на Боярское озеро.

- Предположительно, они были в нетрезвом состоянии. Оба полезли в озеро и начали переплывать его. На обратном пути ему стало тяжко, и друг сказал, чтобы лег на спину, тот лег и после этого начал тонуть, - рассказала девушка.

Фото: telegram-канал "Я из Томска".

После произошедшего знакомые несовершеннолетнего, которые находились поблизости, вызвали спасателей. Тело мальчика нашли в 35 метрах от берега.

Девушка добавила, что у мальчика около двух лет назад умерла мама и поэтому он жил с отцом и младшим братом.

Ранее «КП-Томск» писала, что региональный Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

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