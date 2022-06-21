В Томске прошли акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти»

Фото: Алена Мищенко

В Томске вечером 21 июня в Лагерном саду состоялись акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Около двух тысяч свечей зажгли томичи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Фото: Алена Мищенко

Напомним, что в 23:00 на нижней террасе участники движения «Волонтеры Победы» выложили из свечей картины в виде городских мемориалов. В 23:30 горожан пригласили принять участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» у Мемориала боевой и трудовой славы.

Фото: Алена Мищенко

Как передает корреспондент "КП-Томск" в мероприятии приняли участие более 1 тысячи человек.

Фото: Алена Мищенко

Кроме этого, в ходе акции звучали реквием и стихи о войне.

Фото: Алена Мищенко

В 00:00 минутой молчания все присутствующие почтили память погибших на полях сражений, а после поставили свечи к Вечному огню.

Фото: Алена Мищенко

Многие томичи поделились с журналистом, что ежегодно принимают участие в акции.