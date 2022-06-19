В Томске 20 июня на 3 улицах отключат холодную воду

В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09:00 до 22:00 20 июня. Фото: Ксения Высотина

В Томске в понедельник, 20 июня, на 3 улицах отключат холодную воду. «Томскводоканал» проведет очередные ремонтные работы, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09:00 до 22:00 20 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воды не будет на проспекте Кирова, 26, 32, 34, 36, 36а, 41, 41 строение 1, 46, 48, 54; на улице Красноармейская, 96 и на улице Тверская, 105, 106.

Компания просит жителей города заранее подготовить запасы воды.