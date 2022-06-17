«Венеция» в Томске: после ливня 17 июня город утонул в лужах

Фото: Андрей Матвеев

Сегодня, 17 июня, над Томском прошел ливень. После чего некоторые улицы города затопило осадками. Наиболее сложная ситуация сложилась в низких местах, но и на возвышенностях не лучше. Несмотря на наличие в городе ливневой канализации, решить проблему с затоплением она помогает не всегда, на некоторых участках улиц ливневки нет вообще.

Корреспондент «КП-Томск» прошелся по одному из главных проспектов Томска и своими газами оценил последствия ливня.

Затопленными оказались и тротуары. Фото: Андрей Матвеев

«Река» стекает вдоль проезжей части. Фото: Андрей Матвеев

Трамвайные пути и пешеходный переход под водой. Фото: Андрей Матвеев

Фото: Андрей Матвеев

Фото: Андрей Матвеев

Фото: Андрей Матвеев

Фото: Андрей Матвеев

Добавим, как ранее сообщала мэрия, ливневая канализация в Томске – это 250 километров самотечной канализации и 70 километров дренажных систем. В год на их содержание из городской казны выделяется около 25 миллионов рублей. Этих средств хватает только на небольшие ремонтные работы и прочистку загрязненных участков.