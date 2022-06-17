Томичи пожаловались на плохое состояние единственной дороги из деревни Петрово

Фото предоставлено читателями для «КП-Томск»

В редакцию «КП-Томск» обратились жители микрорайона Западный деревни Петрово. Они сообщили, что единственная дорога, связывающая населенный пункт с областным центром сильно размывается во время дождей. Иногда по участку не может проехать даже грузовая техника.

Ранее «КП-Томск» писала, что в 2020 году в Томском районе разгорелся крупный конфликт: единственную дорогу в микрорайон Западный, которая проложена по частной территории, перекрыл владелец участка и, по словам жителей, стал брать плату за проезд. Урегулировать этот вопрос удалось лишь в судебном порядке и спустя два года. В итоге, минувшей весной областной суд встал на сторону жителей и своим решением изъял участок под дорогой у частного владельца.

Как сообщала депутат Законодательной Думы Томской области Екатерина Радионова, итоги суда дали возможность местной администрации взять участок на свой баланс и оформить его как дорогу. Но, как выяснила «КП-Томск», этого до сих пор не произошло.

В администрации Зоркальцевского поселения, к которой относится деревня Петрово, нашей редакции сообщили, что в настоящее время решение суда не опубликовано, а окончательная его версия в администрацию поселения не поступила.

- После получения решения суда администрация Зоркальцевского сельского поселения будет осуществлять свои полномочия в рамках действующего законодательства. До определения права собственности, поселение не может вкладывать в обустройство и содержание дороги бюджетные средства, - сообщил «КП-Томск» глава поселения Виктор Лобыня.

Сегодня, 17 июня, жители Западного сообщили нашей редакции, что автодорогу в деревню засыпали гравием.