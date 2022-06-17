Томские власти рассказали, почему лоси выбегают на загородные трассы

В 2022 году количество ДТП с лосями пока держится на уровне прошлых лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с начала 2022 года зарегистрировано уже 7 ДТП с участием лосей. Последний случай произошел 12 июня. Трагическое происшествие в Асиновском районе унесло жизни водителя, пассажира-подростка и самого животного. Аналогичное ДТП случилось 10 июня на трассе Томск-Колпашево. В этом случае, водитель, к счастью, не пострадал, но лось погиб.

Почему дикие животные выбегают на загородные трассы, и какие меры предпринимают власти, чтобы уменьшить подобные ДТП? Об этом редакции «КП-Томск» рассказали в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

– Увеличение количества ДТП с участием лосей происходит в период отела самок и в последующие два месяца после отела. Это связано с тем, что в это время самки отгоняют лосей, родившихся годом ранее. Затем количество происшествий с участием парнокопытных заметно снижается, – пояснили «КП-Томск» в департаменте.

Специалисты установили, что наибольшее количество встреч водителей с лосями отмечается на трассе Томск-Колпашево, в Шегарском и Томском районах, а также на автодороге Томск-Асино в Томском и Асиновском районах.

При этом заместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадим Чиркин в беседе с журналистом «КП-Томск» отметил, что в 2022 году количество ДТП с парнокопытными пока держится на уровне прошлых лет.

– Лоси всегда переходят дороги в одних и тех же местах. К сожалению, сейчас не на всех этих участках установлены предупреждающие дорожные знаки. Мы уже направили предложение в администрацию Томской области об обустройстве таких указателей, – сказал Вадим Чиркин.

Он уточнил, что предупреждающие знаки, после всех согласований, могут появится на трех участках трассы в Колпашево, а также на двух участках автодороги Томск-Асино.

В департаменте охотничьего и рыбного хозяйства отметили, что численность копытных на территории нашего региона, в частности лосей, ниже в 2,5 раза оптимальных показателей и составляет 42695 особей.