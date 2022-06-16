Турция или Сочи? Куда томичи планируют полететь летом 2022 года

Из Сибири с июля открываются прямые рейсы в Египет Фото: Сергей ЕФИМОВ

Впервые за два года отпускной сезон проходит без «ковидных» ограничений как внутри России, так и за ее пределами. Томичи активно покупают туры в доступные для отдыха направления. Куда чаще всего едут горожане и какова стоимость путевок? Об этом «КП-Томск» рассказала директор филиала сети турагентств Любовь Столберова.

С июля томичи смогут улететь прямым рейсом в Египет из Новосибирска. Любовь Столберова уточнила, что из Сибири уже открыты вылеты в Турцию, хотя ранее рейсы были сняты до конца лета и отправиться к турецким берегам можно было лишь из Москвы, что существенно увеличивало стоимость путевки для томичей. Также в числе популярных стран – ОАЭ.

– Можно сказать, что в части туризма мы уверенными темпами возвращаемся к «доковидному» уровню, – говорит Любовь Столберова.

Руководитель сети турагентств уточнила, что из внутрироссийских направлений и СНГ томичи выбирают Сочи и Абхазию. Некоторых горожан интересует Казань и Санкт-Петербург, но таких меньшинство.

– В основном у туров в города России популярность возрастает к осени, а сейчас основной акцент на морском отдыхе. Там могут отдохнуть и взрослые и дети. А что у нас самое детское и семейное? Это, конечно, Турция – уверена Любовь Столберова.

Что касается ценовой политики, то сейчас купить июльскую путевку на 7 дней в турецкий Кемер можно по цене от 106 тысяч на двоих, вылет из Новосибирска. Египетская Хургада обойдется минимум в 110 тысяч на двоих за 11 дней. ОАЭ – от 91 тысячи.

Июльские путевки в Санкт-Петербург обойдутся томичам в 75 тысяч рублей за двоих на 9 дней. Сочи – от 109 тысяч, а Абхазия – от 90 тысяч.