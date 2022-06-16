«Томскстат» знает все: как томские статистики на самом деле подсчитывают изменение цен в магазинах

Каждую пятницу специалисты фиксируют цены в магазинах, на рынках и в интернете Фото: архив "КП"

Почти каждую неделю на страницах «КП-Томск» мы рассказываем об изменении ценников в магазинах, о стоимости аренды жилья, об увеличении или уменьшении заработной платы в регионе. Эти данные наша редакция получает от «Томскстата». Как эта информация попадает к статистикам, ходят ли они по торговым центрам, и какие города нашей области лежат в поле зрения «Томскстата»? Об этом редакции «КП-Томск» рассказала Ирина Словак, начальник отдела статистики, цен и финансов.

Наблюдение за ценами в регионе проходит еженедельно. Каждую пятницу специалисты фиксируют цены в магазинах, на рынках и в интернете.

– В «Томскстате» есть специалисты, которые обходят торговые центры, рынки и записывают в программу на смартфоне цены на товары и услуги, входящие в перечень наблюдаемых позиций. Вся информация стекается на наш сервер, – говорит Ирина Словак.

Собеседница отметила, что в Томске цены фиксируют 4 специалиста. Помимо этого, динамика цен отслеживается в городах Асино, Колпашево и в Стрежевой, там задействованы по одному человеку.

Ирина Словак уточнила, что в поле зрения «Томскстата» попадают только те торговые центры, где томичи покупают товары массового потребления, включая городские рынки. Дорогие магазины с ассортиментом премиум-класса в этот список не входят.

Всего в Томской области специалисты следят за 550 товарами и услугами. Из них продовольственных товаров – 129, непродовольственных – 292 и 129 видов различных услуг.

– Особенность работы статистиков заключается в том, что мы исследуем цены не просто, например, на молоко, а рассматриваем этот продукт с разных точек зрения: по проценту жирности, по объему упаковки, по наименованию производителя. И так по каждому товару. В итоге регистрируются цены на более чем 10 тысяч товаров и услуг, – пояснила Ирина Словак.

А вот данные по заработной плате стекаются в «Томскстат» от самих работодателей. В ходе анализа отчетов, в том числе, рассчитывается средняя зарплата по региону.

– В данном случае отчеты предоставляют сами предприятия, они обязаны делать это по закону. Отчеты от крупного и среднего бизнеса мы получаем ежемесячно, поквартально нам присылают информацию малые предприятия, – сказали нашему корреспонденту в «Томскстате».

Специалисты отметили, что их работа всегда идет в ногу со временем. И жителям Томской области рассказывают только актуальные новости.

– Например, когда в стране началась пандемия, у нас увеличился перечень обследуемых лекарств. Мы стали больше уделять внимание противовирусным препаратам и антибиотикам – заключила Ирина Словак.

Добавим, 25 июня сотрудники «Томскстата» отметят свой профессиональный праздник. В этот день в России отмечается День работников статистики.