«Два года скрывал от родителей, что колюсь»: бывший томский наркоман рассказал, как поборол зависимость

Фото: предоставлено героем.

Томич Олег Шукуров более 15 лет был наркозависимым. Однако мужчине удалось побороть страшную вредную привычку, вернуться к нормальной жизни и обзавестись семьей. Мужчина рассказал «КП-Томск», что сейчас он помогает справиться с зависимостью другим людям.

РОДИТЕЛИ ОТВЕЗЛИ МЕНЯ В КОЛОНИЮ

Олег Шукуров рассказал, что в 14 лет впервые попробовал покурить травку, а спустя год в ход пошли инъекционные наркотики. Предложили попробовать друзья. Мужчина признался, что даже не мог предположить, к чему это приведет.

Около двух лет Олегу удавалось скрывать свою зависимость от родителей. Затем он перестал учиться и стал воровать из дома ценные вещи, после этого родители заподозрили неладное и нашли у парня шприцы, а также увидели следы от инъекций.

Фото: предоставлено героем.

- Родители пытались помочь мне, водили к специалистам, на капельницы. Даже на экскурсию в колонию возили, чтобы показать, что меня ждет, если я не завяжу, - рассказал Олег.

Спустя время родители отвезли Олега в Московскую область в город Коломну в надежде на то, что смена обстановки поможет ему справиться с зависимостью. Действительно, около года молодой человек сдерживал себя, но потом сорвался и вернулся в Томск.

МОЛИЛ БОГА, ЧТОБЫ ОН ИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬ

Примерно через 7 лет Олег смог признаться себе, что он наркоман. После этого на протяжении двух лет он боролся с зависимостью самостоятельно, однако все было безуспешно.

- Я смирился с тем, что до конца своих дней останусь наркоманом и нормальной жизни у меня не будет. Я опустил руки, - добавил томич.

Фото: предоставлено героем.

Мама Олега постоянно плакала и просила его остановиться. В очередной раз мужчина в невменяемом состоянии пришел домой, увидел слезы матери и ушел спать в свою комнату.

- На утро я был очень подавлен. Ушел в ванную, закрылся, упал на колени и стал рыдать и молить Бога, чтобы он помог мне изменить мою жизнь, - поделился своими чувствами Олег.

Видя отчаяние мужчины, знакомый Олега предложили ему пройти курс реабилитации в благотворительном фонде "Рука помощи". Это была христианская, духовно-нравственная реабилитация от "Церкви прославления". Томич не особо понимал, что его ждет, но он был счастлив от одной только мысли, что нашелся выход из зависимости.

Олег прошел полный курс реабилитации и остался в центре помогать таким же людям.

ЖИЗНЬ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ

Уже прошло восемь лет, с того момента, как Олег избавился от наркотиков. Сейчас мужчине 40 лет, у него есть маленькая дочка и любящая жена. Мужчина работает в благотворительном фонде, а также возобновил отношения с родителями.

Фото: предоставлено героем.

- Ребятам, страдающим зависимостью, хочу сказать, что у вас еще есть возможность одуматься и все исправить. Не надейтесь на силу воли, не думайте, что вы сможете перестать употреблять в любой момент. Многие так думали и сейчас, к сожалению, находятся не с нами, - добавил Олег.