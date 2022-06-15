Город заборов: почему ограждения вдоль проезжей части Томску не нужны

В 2021 году на установку направляющих пешеходных ограждений в Томске было потрачено почти 5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект «Город не бесит» выступил с критикой обустройства в Томске ограждений вдоль пешеходных и автомобильных дорог. Активисты считают, что от этих конструкций нужно избавляться как можно скорей. В поддержку этого мнения, команда проекта привела несколько доводов.

Активисты уверены, заборы создают ложное чувство безопасности как для водителей, так и для пешеходов.

- Понимая, что люди находятся за забором, водитель намного чаще нарушает скоростной режим. Это может привести к снижению внимания, неаккуратности и, как следствие, к авариям и жертвам, - говорят участники проекта «Город не бесит».

К тому же, установленные ограждения вовсе не защищают прохожих.

- В случае столкновения автомобиля с забором, происходит разброс металлических кусков ограждения. Детали разлетаются во все стороны и могут легко попасть в проходящих мимо людей или повредить соседние здания, - отмечают активисты.

В защиту своей точки зрения авторы проекта говорят, что ограждения создают помехи при уборке улиц, мешают велосипедистам и сужают ширину тротуаров. Отдельной строкой активисты отметили существенный расход бюджета Томска на содержание действующих и обустройство новых ограждений.

Редакция «КП-Томск» направила в департамент городского хозяйства запрос. Мы поинтересовались, сколько денег тратит муниципалитет на ограждения.

Выяснилось, что в 2021 году из городской казны на установку направляющих пешеходных ограждений было потрачено почти 5 миллионов рублей. Содержание конструкций обошлось еще в 5,7 миллионов, из них 4,3 миллиона израсходовали на окраску. В текущем году содержание заборов, включая ремонт, обойдется налогоплательщикам в 5,7 миллионов. А на монтаж и демонтаж конструкций вдоль ТУСУРа для празднования Дня Победы было потрачено 320 тысяч рублей.

Добавим, по информации департамента городского хозяйства, заборы в Томске, как и в других городах России, устанавливаются согласно ГОСТ Р 52289-2019. Он заменил собой старый ГОСТ от 2004 года. Активисты проекта «Город не бесит» отмечают, что согласно новому положению, если между проезжей частью и пешеходной дорожкой есть газон, шириной более 1 метра, то ограждения устанавливать не нужно.

- И теперь, пройдя по городу, обратите внимание, сколько заборов нужно сносить. Сколько металлолома можно выкинуть и освободить огромные части улиц, - заключили активисты проекта.