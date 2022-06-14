Автомобиль - за подписку. Томская семья блогеров устраивает розыгрыши в соцсетях

Фото: соцсети семьи Фридман

Семья из Томска Яна и Вячеслав Фридман уже несколько лет ведут свою страницу в Instagram (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), где проводят крупные розыгрыши для подписчиков. Как паре пришла идея вести свой блог и утраивать розыгрыши для томичей? Что самое сложное в работе блогера? Это и многое другое Яна Фридман рассказала «КП-Томск» в День блогера, который отмечается по всему миру 14 июня.

Чем вы занимались до блогерства?

- Около 5 лет назад я решила попробовать себя в фотографии. Тогда я поняла, что нуждаюсь в рекламе и PR-поддержке. Изначально цели вести блог не было, стояла цель – найти клиентов.

Как пришла идея начать вести свой блог?

Как таковой целью стать блогером у меня не было. Я просто хотела роста и развития, хотела зарабатывать больше как фотограф. Изначально я вела страницу для удовольствия - так продолжаю делать и сейчас. По факту это работа, которая приносит мне удовольствие.

Ваш блог изначально был семейный или муж подключился позже?

- Когда я познакомилась со Славой, он работал в автосалоне менеджером по продажам. Он долго сопротивлялся, но я на протяжении нескольких лет пыталась объяснить ему, что у него есть харизма - он прикольный! Слава располагает к себе людей и легко поднимает настроение.

Как вам пришла идея устраивать розыгрыши для томичей?

- Когда мы создали свой аккаунт, у нас была цель — набрать аудиторию, рассказать о себе и сделать так, чтобы меня лучше узнали, как профессионального фотографа. Тогда я начала делать маленькие конкурсы — разыгрывала проведение фотосессий. И в прошлый Новый годя подумала: а почему бы не разыграть айфон? Я, конечно, видела, как такие акции проходят у московских блогеров, несколько лет вынашивала эту идею. И прошлым летом я предложила мужу попробовать собрать человек 20 спонсоров и разыграть айфон среди подписчиков.

Яна добавила, что набрать спонсоров оказалось очень сложно. Хоть сумма была и небольшая, но люди все равно скептически относились к задумке блогерской семьи.

- В итоге спонсоры нашлись, розыгрыш был проведен. Надо сказать, мы очень удивились, когда вместо притока в 500 участников, которых мы ждали, пришло значительно больше, - уточнила Яна.

Фото: соцсети семьи Фридман

В декабре 2021 семья Фридман подарила томичке новый автомобиль Kia Rio просто за подписку на их страничку в соцсети.

Почему именно такая тематика?

- В первую очередь это привлечение внимания. Благодаря таким розыгрышам, подписчики знакомятся с томскими предпринимателями, которые выступают нашими спонсорами. Предприниматели, в свою очередь, после притока покупателей больше зарабатывают, а у подписчиков при этом есть возможность выигрывать ценные призы.

Что самое сложное в вашей работе?

- Неважно какое настроение у тебя, блог - это работа и нужно ежедневно делать контент. Иногда сложно устроить себе выходной.

Занимаетесь ли вы чем-то еще, кроме блогерства?

- Я фотограф, а Слава занимается посуточной арендой квартир в Томске. Обе наши работы абсолютно не мешают нашему общему делу.

Сказалась ли как-то на вашей работе блокировка Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России)?

- После блокировки Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) охваты упали на 20-30%. Но нас это не расстроило, нам важнее доверие аудитории.

Что вы можете посоветовать тем, кто хочется стать блогером, но боится рискнуть?

- Первое что нужно сделать - это открыться аудитории и снять маску. Каждый день можно подать одну и ту же информацию по-разному. Люди приходят в социальные сети за эмоциями, и от того, как вы будете заряжать аудиторию через экран, напрямую зависит ваш успех. Помимо этого, отмечу, что не стоит бояться негатива в свою сторону. Все что могут хейтеры - это писать оскорбления, устраивать провокации и. Мы уже давно не обращаем на них внимание.