Власти Томска объяснили трехмесячное отключение горячей воды изношенностью теплосети

Подача горячей воды будет возобновлена по мере выполнения строительно-монтажных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

Трехмесячное отключение горячей воды в 16 домах Кировского района города связано с изношенностью тепломагистрали. Об этом редакции «КП-Томск» сообщил начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов. По его словам, горячая вода в многоквартирники может вернуться раньше установленного срока.

Ранее «КП-Томск» писала, что длительное отключение ресурса ждет жителей некоторых домов по улицам Белинского, Пирогова, Советской и Учебной. Горячего водоснабжения там не будет с 1 июля по 30 сентября.

- Ввиду многочисленных повреждений за последние три года на рассматриваемых сетях теплоснабжения, администрацией города принято решение о выполнении работ по реконструкции сетей, - сказал «КП-Томск» Руслан Абасов.

Сейчас власти ищут подрядчика на выполнение работ по реконструкции тепломагистрали. Он определится в ходе аукциона 17 июня. Ранее была подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу.

- Подача горячего водоснабжения будет возобновлена по мере выполнения строительно-монтажных работ, но не позднее начала отопительного сезона, - подчеркнули в департаменте городского хозяйства.