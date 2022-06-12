Концерт, тематические площадки и флешмоб: как в Томске отметили День России

Фото: Наталья Качановская

Сегодня, 12 июня, Томск присоединился к празднованию Дня России. Центральной площадкой мероприятия стала набережная реки Ушайки. В 11:00 здесь начали работу несколько тематических зон.

А в полдень стартовал концерт Томского академического симфонического оркестра и хоровой капеллы Томского госуниверситета.

В мероприятии принял участие врио губернатора Томской области Владимир Мазур. В торжественной обстановке он вручил юным томичам паспорта граждан России.

- Сегодня в День России исполнил с томскими студентами Гимн России и вручил юным землякам их первые паспорта. Глядя на нашу молодежь, хочется работать с удвоенной силой. Вместе мы справимся! - написал Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

В 14:00 праздник продолжился флешмобом «Всенародный перепляс».

Фотографии с праздника смотрите ниже.

Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская