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Общество10 июня 2022 7:40

«Аллергия на тополиный пух – это миф»: томичам рассказали, что на самом деле вызывает поллиноз

Томичам рассказали, что на самом деле вызывает сезонную аллергию
Андрей Матвеев
Людям, не страдающим сезонной аллергией, тополиный пух все равно доставляет неудобства

Людям, не страдающим сезонной аллергией, тополиный пух все равно доставляет неудобства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два дня назад томичи стали замечать появление тополиного пуха в городе. Пока его немного, однако пух уже начал скапливаться на обочинах пешеходных дорожек и на газонах. Сильные порывы ветра набрасывают летний «снег» на пешеходов. Как долго пух будет летать в городе, вызывает ли он аллергию, и почему тополя очень важны окружающей среде – читайте в нашем материале.

Многие считают, что тополиный пух вызывает аллергию, но на самом деле, тополь цветет в апреле – мае, и его пыльца крайне редко вызывает сезонную аллергию, – об этом редакции «КП-Томск» рассказала врач-аллерголог медицинского центра «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

– Сейчас тополь распространяет свои плоды, снабдив их для большей летучести и переноса на большие расстояния своеобразными парашютами – тем самым пухом. Пух же, помимо транспортировки семян тополя, еще активно переносит пыльцу цветущих в это время луговых трав, вызывающую аллергию, – говорит специалист.

Таким образом, чихание, выделения из носа, зуд глаз и слезотечение в июне – это проявление аллергии на луговые травы, а не на тополь. Но людям, не страдающим сезонной аллергией, пух все равно доставляет неудобства, попадая на кожу, в нос, глаза, вызывая зуд.

– Минимизировать контакт с пухом можно, если больше времени проводить в помещении с закрытыми окнами, на улице использовать очки, лицевую маску, головной убор с козырьком или капюшон. После контакта обычно достаточно умывания обычной водой, и лекарственные препараты не нужны, – отметила Юлия Селихова.

Между тем, тополь играет важную роль в окружающей среде. В этом уверен Александр Сергеевич Ревушкин, профессор кафедры ботаники Томского государственного университета.

– Я очень надеюсь, что тополя в Томске будут расти всегда. Эти деревья – очень важный компонент города. Так как они помогают справляться с загрязнениями в воздухе. Тополь – настоящий рекордсмен по выделению кислорода в окружающую среду. Более того, эти деревья лучше всех поглощают вредные примеси в воздухе, – сказал Александр Сергеевич журналисту «КП-Томск».

Отвечая на вопрос о том, как долго тополиный пух будет летать в городе, профессор отметил, что все зависит от погоды.

– Если будут дожди, то томичей пух побеспокоит не сильно. А если в регионе установится сухая и ветреная погода, то, горожане, конечно, начнут жаловаться. На самом деле – это явление временное и продолжается относительно недолго.

Редакция «КП-Томск» напоминает читателям, что тополиный пух ни в коем случае нельзя поджигать. Он очень легко воспламеняется и может привести к трагическим последствиям. Специалисты отмечают, что единственный способ борьбы – поливать пух водой и сгребать его в кучи.

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