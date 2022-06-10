«Аллергия на тополиный пух – это миф»: томичам рассказали, что на самом деле вызывает поллиноз

Людям, не страдающим сезонной аллергией, тополиный пух все равно доставляет неудобства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два дня назад томичи стали замечать появление тополиного пуха в городе. Пока его немного, однако пух уже начал скапливаться на обочинах пешеходных дорожек и на газонах. Сильные порывы ветра набрасывают летний «снег» на пешеходов. Как долго пух будет летать в городе, вызывает ли он аллергию, и почему тополя очень важны окружающей среде – читайте в нашем материале.

Многие считают, что тополиный пух вызывает аллергию, но на самом деле, тополь цветет в апреле – мае, и его пыльца крайне редко вызывает сезонную аллергию, – об этом редакции «КП-Томск» рассказала врач-аллерголог медицинского центра «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

– Сейчас тополь распространяет свои плоды, снабдив их для большей летучести и переноса на большие расстояния своеобразными парашютами – тем самым пухом. Пух же, помимо транспортировки семян тополя, еще активно переносит пыльцу цветущих в это время луговых трав, вызывающую аллергию, – говорит специалист.

Таким образом, чихание, выделения из носа, зуд глаз и слезотечение в июне – это проявление аллергии на луговые травы, а не на тополь. Но людям, не страдающим сезонной аллергией, пух все равно доставляет неудобства, попадая на кожу, в нос, глаза, вызывая зуд.

– Минимизировать контакт с пухом можно, если больше времени проводить в помещении с закрытыми окнами, на улице использовать очки, лицевую маску, головной убор с козырьком или капюшон. После контакта обычно достаточно умывания обычной водой, и лекарственные препараты не нужны, – отметила Юлия Селихова.

Между тем, тополь играет важную роль в окружающей среде. В этом уверен Александр Сергеевич Ревушкин, профессор кафедры ботаники Томского государственного университета.

– Я очень надеюсь, что тополя в Томске будут расти всегда. Эти деревья – очень важный компонент города. Так как они помогают справляться с загрязнениями в воздухе. Тополь – настоящий рекордсмен по выделению кислорода в окружающую среду. Более того, эти деревья лучше всех поглощают вредные примеси в воздухе, – сказал Александр Сергеевич журналисту «КП-Томск».

Отвечая на вопрос о том, как долго тополиный пух будет летать в городе, профессор отметил, что все зависит от погоды.

– Если будут дожди, то томичей пух побеспокоит не сильно. А если в регионе установится сухая и ветреная погода, то, горожане, конечно, начнут жаловаться. На самом деле – это явление временное и продолжается относительно недолго.

Редакция «КП-Томск» напоминает читателям, что тополиный пух ни в коем случае нельзя поджигать. Он очень легко воспламеняется и может привести к трагическим последствиям. Специалисты отмечают, что единственный способ борьбы – поливать пух водой и сгребать его в кучи.