В Томске на Коммунальном мосту днем продолжают ездить большегрузы

Фото: Ксения Высотина

В Томске уже две недели идет ремонт Коммунального моста. Недавно в мэрии заявили, что с 8 июня работы на мосту будут вестись круглосуточно в две смены и якобы в них задействуют сначала 40 человек, а затем количество увеличится до 70.

Сегодня, 9 июня, журналист «КП-Томск» побывал на Коммунальном мосту, оценил темпы работ, а также количество задействованных рабочих.

Фото: Ксения Высотина

По подсчетам корреспондента на 11.00, на мосту насчитывалось всего около 15 работников, компрессорные установки и два трактора-погрузчика. Выполнялись работы по демонтажу консольной части плиты пролетного строения и разборке шкафной стенки первой опоры моста.

Фото: Ксения Высотина

Отметим, что ранее пешеходная дорожка со стороны полос, где идет ремонт, была открыта. Сейчас на месте установлен знак «проход закрыт», поэтому теперь пешеходам тоже открыта только одна сторона.

Фото: Ксения Высотина

Также добавим, что ранее администрация города и ГИБДД запретили ездить грузовикам в дневное время по Коммунальному мосту. Движение большегрузов разрешено лишь с 00.00 до 05.00. Однако за то время, пока корреспондент находился на мосту, через него проехало 3 фуры и два полных «КАМАЗа».

Ранее «КП-Томск» сообщала, что власти будут следить за ходом ремонтных работ на мосту через видеокамеры.

В среду, 1 июня, в мэрии рассказали, что на переправе работают 20 человек. Помимо ремонта моста рабочие обустраивают вахтовый поселок и проводят линию энергоснабжения.

Напомним, капитальный ремонт Коммунального моста должен завершиться в декабре 2023 года. На эти цели из бюджета области выделено 1,2 миллиарда рублей.