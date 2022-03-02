Звала на помощь: в Стрежевом пожарные спасли из горящей квартиры 59-летнюю женщину-инвалида

В результате возгорания в комнате обгорели телевизор и вещи, закоптились стены. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Вечером во вторник, 1 марта, в Стрежевом в 4-ом микрорайоне произошел пожар в одной из квартир в 9-этажном жилом доме. Пожарным удалось спасти женщину, которая кричала о помощи, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме 402-а, в 4-ом микрорайоне Стрежевого поступило на пульт дежурного 1 марта в 17:37. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже 9-этажного дома.

На момент прибытия пожарных дымом был окутан весь подъезд. Личным составом 33-й пожарно-спасательной части из охваченной дымом квартиры удалось спасти 59-летнюю женщину.

Как рассказал начальник караула 33-й пожарно-спасательной части города Стрежевой Артём Фатихов, на момент прибытия пожарных квартира была наполнена дымом. В одной из комнат, где не было возгорания, находилась женщина-инвалид, которая не могла самостоятельно передвигаться. Женщина звала на помощь, чем помогла спасателям оперативно найти ее и спасти.

Женщина была доставлена в Стрежевскую районную больницу с ожогами тела средней тяжести.

В результате возгорания в комнате обгорели телевизор и вещи, закоптились стены.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:54, его площадь составила 8 квадратных метров.

Причина его возникновения предстоит установить специалистам.

К тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 10 человек личного состава.