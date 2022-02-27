Сильный ветер и +1 градус: прогноз погоды в Томске на предстоящую неделю

На предстоящей неделе в Томске будет тепло и ветрено. Фото: Ксения Высотина

В Томске на следующей неделе днем температура воздуха будет колебаться от -8 до +1 градуса, ночью от -14 до -7 градусов. При этом практически всю неделю будет сильный ветер.

По данным сайта Gismeteo, в понедельник, 28 февраля, в Томске ожидается снегопад, а также ветер, скорость которого составит 5-11 метров в секунду. Температура воздуха при этом прогнозируется на уровне -4...-6 градусов.

Во вторник, 1 марта, и в среду днем температура воздуха будет на уровне -5...-8, по ночам столбики термометров опустятся до -10 градусов. Также будет идти небольшой снег и дуть сильный ветер.

В четверг, 3 марта, в Томске похолодает до -14 градусов, при этом осадков и сильного ветра не ожидается.

В пятницу и субботу в город снова вернется сильный ветер, а также ожидается потепление до -7...-2 градуса в дневное время. Осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 6 марта, в Томске потеплеет до +1 градуса днем, при этом будет дуть ветер со скоростью 7-14 метров в секунду, а также возможен мокрый снег.