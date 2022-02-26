Выставка, мастер-класс и концерт: куда сходить в Томске на выходных 26-27 февраля

«Комсомолка» по традиции приготовила список мероприятий, куда можно сходить с 26 по 27 февраля. Фото: Ксения Высотина

«Комсомолка» по традиции приготовила список мероприятий, куда можно сходить с 26 по 27 февраля.

Выставка «Культличности»

Новую экспозицию представляют фотохудожник Дмитрий Карпушев и поэт Андрей Олеар. Посетители музея познакомятся с галереей портретов томичей, внесших значительный вклад в развитие культурной жизни сибирского города. Необычность выставки заключается в том, что каждую работу сопровождает стихотворное описание героев в стиле классических английских сонетов.

Творческий тандем фотографа и поэта максимально передают образ и энергетику героев. Главное для художника — это не создавать «фотокопию внешности», но раскрыть внутренний мир человека. Проект представляет портреты современников, каждый из которых, как небольшой пазл, составляет общую картину духовной жизни Томска.

Выставка работает с 9 февраля по 13 марта в музее деревянного зодчества.

Танцевальная лаборатория «В паре с объективом»

Серия мастер-классов в рамках проекта «Танец и современность». Три мастер-класса в контексте основной темы танцевальной лаборатории «В паре с объективом» проведет хореограф, перформер, исследователь танцевального движения Ксения Маслова. На этот раз основной фокус внимания лаборатории будет направлен на взаимодействие танцующего тела и камеры. Сами мастер-классы пройдут 12, 19 и 26 февраля в 11:00. Танцевальные тренинги предназначены танцорам, хореографам, актерам и всем, кто интересуется сценической деятельностью и собственным развитием.

Место проведения зрелищный центр «Аэлита».

Виталий Погосян и Duduk-band - "Магия Дудука"

Совершенно естественно и органично в исполнении Виталия звучат и традиционные для этого инструмента армянские мелодии. Такая широкая гамма исполняемых композиций позволяет Виталию проводить интереснейшие сольные концерты, а также участвовать в сборных концертах, где различные инструменты органично дополняют друг друга.

Место проведения центр культуры ТГУ в 19.00 26 февраля.