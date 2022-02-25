Небольшой снег и 0 градусов: стал известен прогноз погоды на предстоящие выходные в Томской области

В Томске в субботу и в воскресенье ночью синоптики обещают -5…-10 градусов, днем – около -2…-4 градусов. Фото: Олег Укладов

В Томской области в ночь на субботу похолодает до -10 градусов. При этом днем ожидается потепление до 0 градусов. Об этом «КП-Томск» сообщила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, в субботу, 26 февраля, в отдельных районах Томской области пройдет небольшой снег, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается около -5…-10 градусов. Днем прогнозируется потепление до -2…-7 градусов. Есть вероятность осадков в виде снега.

В воскресенье по области ночью столбики термометров опустятся до -8…-13 градусов, местами -18 градусов. Днем температура воздуха ожидается около 0…-5 градусов.

В Томске в субботу и в воскресенье ночью синоптики обещают -5…-10 градусов, днем – около -2…-4 градусов.