Не стыдно гостям показать: томичи назвали лучший район города

«КП-Томск» узнала мнение горожан о районах, в которых они живут, и составила рейтинг. Фото: Ксения Высотина

Томск состоит из четырех больших районов, каждый из которых имеет свой ряд как плюсов, так и минусов. «КП-Томск» узнала мнение горожан о районах, в которых они живут, и составила рейтинг.

Октябрьский район, рейтинг - 4,9 балла.

Один из районов Томска, который занимает большую территорию в северо-восточной части города, включая в себя почти половину городской территории.

По данным 2ГИС, Октябрьский район считается лучшим в городе, его оценка в путеводителе составляет 4,9 балла. Жители любят этот район за созданные благоприятные условия для жизни.

- Отличный район! Есть много мест, куда можно сходить, красивая местность, есть все для благоприятной жизни, - делится своим мнением томичка.

Жители также отмечают, что именно Октябрьский район производит хорошее впечатление для гостей Томска.

- Лучшее место в Томске, не стыдно гостям показать, - написал мужчина.

Журналист «КП-Томск» изучая отзывы Октябрьского района не нашел ни одного негативного мнения. Большинство томичей, проживающих там, считают его лучшим в городе.

Советский район, рейтинг - 4,2 балла.

Советский район занимает территорию к востоку от административного центра. Его рейтинг, по мнению жителей, равен 4,2. Большинство томичей считают его хорошим районом для жизни.

- Отличный район, главным его достоинством является Академгородок, -пишет томчика в отзывах.

Но нашлись и те, кто так не считает.

- Район очень светлый, но местами есть карманники, - поделилась своим мнением

жительница города.

Кроме этого, жители Советского района недовольны уборкой снега.

- Хороший район, но только летом, зимой снег вообще не убирают, - отмечает томич.

Ленинский район, рейтинг - 3,8 балла.

На третьем месте расположился Ленинский район, он находится в северо-западной части города. Его рейтинг достигает отметки всего 3,8 балла, так как часть жителей этого района отзываются о нем негативно.

- Если что-то есть в Томске, что мне не нравится, - так это Ленинский район. Тут можно купить самогон и по голове получить, - делится своим мнением девушка.

Также жильцы Ленинского района жалуются на неприятный запах летом.

- Летом постоянно неприятный запах, особенно по центральным улицам, - написал томич в отзывах.

Но все же есть и те, кто предан своему району и считают его самым уютным в Томске.

Кировский район, рейтинг – 3,1 балла.

Последнюю строчку рейтинга занял Кировский район, который занимает обширную площадь в южной и западной частях города. Томичи оценили его в 3,1 балла. Многие из жителей города жалуются на разбитые дороги и неудобную инфраструктуру.

- Дороги во внутриквартальных улицах разбиты, также пандусов нет, - пишет томчика в отзывах.

Некоторые горожане отмечают, что в Кировском районе дорогое жилье для съема.

- Район хороший, но вот, чтобы жилье снять…дорого, на Степановке только цены ниже будут, - написала женщина.

Некоторые томичи все же положительно пишут о Кировском районе, многим нравится то, что он близко расположен к выезду из города.