Букет из колбасы, полет на аэрошаре и прогулка на снегоходах: как томички поздравили своих мужчин с 23 февраля

«КП-Томск» провела опрос среди томичек и узнала, что они подарили своим мужчинам на 23 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 23 февраля, в России празднуется День защитника Отечества. В этот день девушки спешат порадовать своих защитников подарками и сюрпризами. «КП-Томск» провела опрос среди томичек и узнала, что они подарили своим мужчинам на 23 февраля.

Дарья, 24 года

Девушка рассказала журналисту, что она заранее подготовила подарок для мужа и папы.

- Мне повезло, что они хорошо общаются, поэтому я подготовила для них один подарок. Вечером 23 февраля мы поедем кататься на снегоходах, - поделилась своим подарком Дарья.

Также томичка рассказала, что на работе их женская часть коллектива подарила мужчинам сертификаты в пивной магазин.

Анастасия, 32 года

Томичка рассказала, что она каждый год дарит своему мужу символических подарок.

- Помимо Дня защитника Отечества у нас с мужем с этот день годовщина свадьбы, поэтому каждый год 23 февраля мы ходим в его любимое грузинское кафе, - рассказала Анастасия.

Помимо этого, девушка отметила, что на работе женщины решили не отходить от традиции и подарили мужчинам пену для бритья и носки.

Елена, 23 года. Девушка рассказала, что подготовила для своего папы оригинальный подарок.

- Я собрала из колбасы и банок пива букет для своего папы. Он у меня с юмором, поэтому точно оценит, - поделилась с корреспондентом томичка.

Девушка также добавила, что своим одногруппникам они подарили именные футболки, которые сделали сами с помощью акрила и красок.

Алена, 54 года

Женщина поделилась с журналистом, что своему 18-летнему сыну на 23 февраля она подарила сертификат на посещение тренажерного зала.

- Он очень давно просил у меня записать его в какую-нибудь спортивную секцию, я решила долго не думать и отправить его ходить в тренажерный зал, - поделилась своим подарком томичка.

Алена рассказала, что она работает в женском коллективе, поэтому подарки коллегам дарит только на 8 марта.

Арина, 25 лет

Девушка рассказала, что тоже получила подарок на 23 февраля. Ее молодой человек из Белоруссии прилетел к ней в Томск сюрпризом в честь праздника.

- Его подарок, конечно, лучше моего, я вообще не ожидала, что он приедет и просто хотела отправить ему посылку со всякими сладостями. Но так как мы проведем неделю вместе, мы запланировали полет на аэрошаре в Томске, - поделилась томчика с корреспондентом.

Арина добавила, что своему папе она подарила те самые сладости, которые изначально хотела отправить в Беларусь.