Это просто ад! В Томске в квартире 92-летней пенсионерки живут 30 кошек

«КП-Томск» связалась с волонтерами и узнала подробности. Фото: предоставлено автором

В томских соцсетях зоозащитники распространили информацию о том, что 30 кошек находятся в опасности и нуждаются в помощи. Питомцы живут у 92-летней женщины в многоквартирном доме. «КП-Томск» связалась с волонтерами и узнала подробности.

Зооволонтер Лариса Прохорова рассказала, что первыми тревогу забили соседи 92-летней бабушки, которая проживает в доме на улице Красноармейская, 108. Жильцы дома слышали беспрерывное мяуканье кошек и решили связаться с волонтером.

- Соседи связались со мной, и мы начали думать, как поступить в этой ситуации. Однозначно животных надо было спасать. Мы купили корм, лотки, миски и поехали к пенсионерке, - рассказала женщина.

Когда волонтеры зашли в квартиру к пенсионерке и ее 30-ти кошкам, они были шокированы. Многие животные были истощены, долгое время находясь без воды и еды, некоторые были в критическом состояние. Как уточнила волонтер, за судьбой хозяйки они не следят, так как у пенсионерки есть родственники.

Фото: предоставлено автором

Как рассказала Лариса Прохорова, кошки находятся в одном помещении, многим из них требуется помощь ветеринаров, а также кастрация и стерилизация. Также она добавила, что некоторые соседи настаивают на том, чтобы усыпить животных.

- В квартире до сих пор остаются 30 животных, задача перестроить всех пушистиков, пролечить, также их обязательно надо кастрировать или стерилизовать, - добавила женщина.

По словам Ларисы Прохоровой, некоторых кошек уже забрали в один из томских приютов для животных.

- Забрали двоих самых больных, которым требуется экстренная помощь, также частный платный приют взял 4 кошечки, там им будут предоставлены уход, лечение и стерилизация.

Волонтер уточнила, что в квартире с 92-летней бабушкой до сих пор остаются кошки, которым нужна помощь.

Фото: предоставлено автором

- Даже корм для кошек будет уже большой помощью - отметила женщина.

В разговоре с журналистом зоозащитница добавила, что Томску нужен приют на бюджетной основе, чтобы можно было спасти еще больше животных.

Для помощи питомцам можно обращаться по телефону: 8(913)-861-67-97.