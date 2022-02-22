Больницы, почта и ЗАГС: график работы госучреждений в Томске 23 февраля

«КП-Томск» собрала всю информацию о работе медицинских учреждений, почты и ЗАГСа. Фото: Владислав Пирогов

В среду, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества. Этот день официально является праздничным, поэтому ряд госучреждений либо поменяют свой рабочий режим, либо вовсе не будут работать. «КП-Томск» собрала всю информацию о работе медицинских учреждений, почты и ЗАГСа.

23 февраля томичи смогут обратиться за медицинской помощью круглосуточно. Вызвать фельдшеров скорой помощи томичи смогут в любое время суток по номерам 03 или 103. Там же можно будет узнать адрес дежурного стационара.

Также в горбольнице №3 по улице Нахимова, 3, и в отделении поликлиники №10 по улице Профсоюзная, 16, жителей города смогут принять врачи травмпункта. Детям смогут оказать помощь в БСМП №2 по улице О. Кошевого,72.

По адресу Киевская, 74 (межвузовская поликлиника), и в поликлинике № 10 по проспекту Мира, 17 томичи смогут обратиться к хирургу. Прием граждан осуществляется с 10.00 до 15.00.

По неотложной помощи и офтальмологии можно будет обратиться в Томскую областную клиническую больницу по улице Ивана Черных, 96. Также офтальмологи будут работать в клинике СибГМУ по проспекту Ленина, 4.

Также добавим, что в случае зубной боли горожане могут прийти в стоматологию на Набережной реки Ушайки, 6.

Для всех почтовых отделений в Томске 23 февраля будет считаться выходным днем. Отметим, что 22 февраля Почта России будет работать на час меньше, а 24 отделения заработают в штатном режиме.

В Томске 23 февраля большинство ЗАГСов не будут работать. Горожане смогут обратиться в дворец бракосочетаний только на ул. Розы Люксембург, 18а.

Прием томичей будет осуществляться с 9 до 17 часов с учетом обеденного перерыва с 13 до 14 часов. Также записаться на прием можно по телефону: 8 (3822) 469-143.

Добавим, что остальные загсы 23 февраля работать не будут. Работа возобновится 24 февраля.