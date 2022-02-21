Оскорбил и уехал: томичи рассказали о неприятных ситуациях в такси

23-летняя томичка пожаловалась в соцсетях на грубое общение с ней водителя такси. Фото: Андрей АБРАМОВ

На минувшей неделе 23-летняя томичка пожаловалась в соцсетях на грубое общение с ней водителя такси. Девушка рассказала, что водитель с первой минуты поездки был настроен на скандал. «КП-Томск» сделала подборку историй томичей, которые жалуются на сервис в такси.

Выражался нецензурной бранью

Томичка рассказала, что в прошлую пятницу она возвращалась с тренажерного зала домой на такси. Девушка заметила, что уже с первой минуты поездки водитель был настроен негативно.

- Только стоило мне сесть в машину, как сразу вместо «здравствуйте» я услышала: «Вас наличкой пользоваться не учили?». Это он намекнул на то, что у меня в приложении настроена оплата по карте, - рассказывает девушка.

Всю поездку водитель выражал свое недовольство в грубой форме и в какой-то момент девушке это надоело.

- Примерно половину дороги я слушала его рассказ о том, что у него два кредита и ипотека. Он обвинял меня в том, что я еду за безналичный расчет, а значит из-за меня он получит маленький процент. Я попросила его перестать мне об этом говорить, так как мне это не интересно, - описала разговор девушка.

После этой просьбы водитель такси выразился нецензурно в ее сторону.

- Он послал меня на три буквы и продолжил ехать дальше. Однако я попросила его высадить меня на остановке и сказала, что отменю заказ, так как он мне хамит. Но так как мы уже почти приехали, он просто молча доехал до места назначения, - добавила томичка.

Девушка отметила, что после ее просьбы остановиться, мужчина понял, что был груб и просто испугался, что она пожалуется в компанию такси.

- У него по глазам было видно, что он резко осознал, что наговорил лишнего, и я ждала, что сейчас хотя бы извинится. Но нет, когда он привез меня к подъезду, и я начала выходить из машины, он снова обозвал меня и резко сдал назад, - написала девушка.

После этого томичка сразу позвонила в компанию такси, которую представлял водитель.

- Я описала им всю ситуацию, на что они ответили, что проведут с ним профилактическую беседу и попросят так не делать. Но я считаю, что его нужно увольнять и больше не допускать к работе в такси, - подытожила девушка.

Не отменял заказ, чтобы списали деньги

Еще одна жительница Томска рассказала в одном из пабликов о том, как ее обманул водитель такси.

- Вызвали такси от Дворца спорта до дома, по приложению стоимость поездки составляла 97 рублей. Когда приехал водитель, я даже не успела сесть в машину. Он просто открыл окно и сказал: «Я не поеду туда в пустую», закрыл окно и уехал, - описала свою ситуацию девушка.

Томичка сразу же написала таксисту в чате приложения, чтобы он отменил заказ, так как оплата поездки должна была произойти по карте.

- Он мне ответил, что отменит заказ только через 6 минут. Я сразу догадалась, что он выжидал время, чтобы у меня списали деньги за несостоявшуюся поездку, - добавила девушка.

Так и произошло, через несколько минут у девушки списали со счета 97 рублей.

Привез меня не по тому адресу и уехал

Житель Томска рассказал, как водитель такси привез его не по тому адресу и просто уехал.

- Вызвал машину от торгового центра до дома в районе Иркутского тракта. Когда только приехал водитель, он сразу сказал, что не знает, как доехать до нужного адреса. На что я ему сказал, что объясню, - рассказал мужчина.

В течение поездки водитель такси еще несколько раз повторил пассажиру, что совершенно не знает район Иркутского тракта и едет туда впервые. Как отметил томич, оставалось проехать всего два квартала до пункта, но таксист остановился на ближайшей остановке и попросил пассажира покинуть машину.

- Нам от силы осталось ехать минут 5-7, но он просто остановился на остановке и сказал, что не знает, как доехать до моего адреса, и попросил выйти из машины. Я ему начал показывать по карте, но он даже не смотрел на нее, - поделился мужчина.

После водитель просто уехал и отменил заказ. При этом у томича списали деньги с карты за невыполненный заказ.